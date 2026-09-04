Tusk odpalił bombę ws. Zondacrypto. Cytował zeznania Krala: „Zbyszek obiecał, że ukręci łeb tym sprawom”

Premier Donald Tusk ujawnił zeznania Przemysława Krala, prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto – który współpracuje z prokuraturą w śledztwie dotyczącym tej spółki – w piątek, 4 września 2026 roku, w Sejmie. Zrobił to przed głosowaniem w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącego rządowej ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut.

Premier cytował fragment zeznań Krala z protokołu. Tusk mówił, że człowiek pośredniczący w rozmowach z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, a osobą, która szefowała w tym czasie Zondacrypto, czyli Kralem, stwierdził: „Zbyszek zapoznał się z aktami [chodzi o akt oskarżenia – red.]. Mówił, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w ministerstwie, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żeby się nie martwił”.