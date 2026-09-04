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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plFot. Slawomir Kamins...
04 września 2026

Tusk odpalił bombę ws. Zondacrypto. Cytował zeznania Krala: „Zbyszek obiecał, że ukręci łeb tym sprawom”

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Premier Tusk cytował w Sejmie zeznania byłego szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. Zeznał on, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał obiecać „ukręcenie sprawy po powrocie do władzy. Padła kwota 2 mln złotych. W zeznaniach jest też obietnica ewentualnego ułaskawienia Krala przez prezydenta Nawrockiego.

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Premier Donald Tusk ujawnił zeznania Przemysława Krala, prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto – który współpracuje z prokuraturą w śledztwie dotyczącym tej spółki – w piątek, 4 września 2026 roku, w Sejmie. Zrobił to przed głosowaniem w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego, dotyczącego rządowej ustawy o uregulowaniu rynku kryptowalut.

Premier cytował fragment zeznań Krala z protokołu. Tusk mówił, że człowiek pośredniczący w rozmowach z ówczesnym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, a osobą, która szefowała w tym czasie Zondacrypto, czyli Kralem, stwierdził: „Zbyszek zapoznał się z aktami [chodzi o akt oskarżenia – red.]. Mówił, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w ministerstwie, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żeby się nie martwił”.

Tusk dalej cytował zeznania Krala: „Rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, fundacji Suwerennej Polski (...) Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 mln złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy ze swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze”.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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