TVN24 i WP: To Sakiewicz jest panem X, który według Krala obiecywał ułaskawienie u prezydenta
Według dziennikarzy to szef prawicowej TV Republika Tomasz Sakiewicz jest osobą z zeznań byłego prezesa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. Chodzi o obietnicę ułaskawienia za przelewy na CPAC, konferencję w Waszyngtonie i miliony za reklamy.
Dziennikarze TVN24 Michał Fuja i WP.pl Szymon Jadczak we wtorek 15 września 2026 roku w tekście „Wiemy kim jest pan X z wystąpienia Tuska. To Tomasz Sakiewicz” ujawnili związki Przemysława Krala z prawicową Telewizją Republika. Ta telewizja nie tylko chce być głosem prawicy, ale ma także rozległą sieć kontaktów, w tym w otoczeniu administracji Trumpa.
Portale stawiają mocną tezę, że współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Republiki i redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz jest osobą, o której mówił podczas posiedzenia w Sejmie premier Donald Tusk.
Chodzi o wystąpienie z 4 września, podczas którego premier cytował fragmenty wyjaśnień byłego prezesa Zondacrypto Przemysława Krala (współpracuje teraz z prokuraturą). Premier po odczytaniu wyjaśnień Krala złożonych w prokuraturze ws. kontaktów Krala ze Zbigniewem Ziobrą; na koniec odczytał jeszcze jeden, krótki fragment jego wyjaśnień.
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