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Prawa autorskie: prezes TV Republikaprezes TV Republika
15 września 2026

TVN24 i WP: To Sakiewicz jest panem X, który według Krala obiecywał ułaskawienie u prezydenta

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Według dziennikarzy to szef prawicowej TV Republika Tomasz Sakiewicz jest osobą z zeznań byłego prezesa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. Chodzi o obietnicę ułaskawienia za przelewy na CPAC, konferencję w Waszyngtonie i miliony za reklamy.

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Dziennikarze TVN24 Michał Fuja i WP.pl Szymon Jadczak we wtorek 15 września 2026 roku w tekście „Wiemy kim jest pan X z wystąpienia Tuska. To Tomasz Sakiewicz” ujawnili związki Przemysława Krala z prawicową Telewizją Republika. Ta telewizja nie tylko chce być głosem prawicy, ale ma także rozległą sieć kontaktów, w tym w otoczeniu administracji Trumpa.

Portale stawiają mocną tezę, że współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Republiki i redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz jest osobą, o której mówił podczas posiedzenia w Sejmie premier Donald Tusk.

Chodzi o wystąpienie z 4 września, podczas którego premier cytował fragmenty wyjaśnień byłego prezesa Zondacrypto Przemysława Krala (współpracuje teraz z prokuraturą). Premier po odczytaniu wyjaśnień Krala złożonych w prokuraturze ws. kontaktów Krala ze Zbigniewem Ziobrą; na koniec odczytał jeszcze jeden, krótki fragment jego wyjaśnień.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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