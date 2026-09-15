Prawa autorskie: prezes TV Republika prezes TV Republika Prawa autorskie: prezes TV Republika prezes TV Republika

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 września 2026 TVN24 i WP: To Sakiewicz jest panem X, który według Krala obiecywał ułaskawienie u prezydenta Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 10 minut Według dziennikarzy to szef prawicowej TV Republika Tomasz Sakiewicz jest osobą z zeznań byłego prezesa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. Chodzi o obietnicę ułaskawienia za przelewy na CPAC, konferencję w Waszyngtonie i miliony za reklamy. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: prezes TV Republika prezes TV Republika Prawa autorskie: prezes TV Republika prezes TV Republika

Dziennikarze TVN24 Michał Fuja i WP.pl Szymon Jadczak we wtorek 15 września 2026 roku w tekście „Wiemy kim jest pan X z wystąpienia Tuska. To Tomasz Sakiewicz” ujawnili związki Przemysława Krala z prawicową Telewizją Republika. Ta telewizja nie tylko chce być głosem prawicy, ale ma także rozległą sieć kontaktów, w tym w otoczeniu administracji Trumpa.

Portale stawiają mocną tezę, że współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Republiki i redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz jest osobą, o której mówił podczas posiedzenia w Sejmie premier Donald Tusk.