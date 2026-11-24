Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

24 listopada 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie 32 osób, które w 2021 r. utknęły na granicy w Usnarzu Górnym. Tego samego dnia zapadły także wyroki w podobnych sprawach dla Litwy i Łotwy.

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 19.08.2021 Usnarz Gorny, wojewodztwo podlaskie , granica polsko - bialoruska . Uchodzcy w Afganistanu, w sumie 32 osoby, przetrzymywani w obozowisku na granicy polsko -bialoruskiej. Straz graniczna nie wpuszcza ich do Polski, białoruscy pogranicznicy nie pozwalają im wrócić na Bialorus Fot. Grzegorz Dabrowski / Agencja Wyborcza.pl 19.08.2021 Usnarz Go...

ETPCz uznał, że wobec jednej z osób skarżących Polska naruszyła art. 3 Konwencji. Osoba ta przebywała na terytorium Polski i została zawrócona na Białoruś w momencie, w którym wobec Polski obowiązywał wydany przez ETPCz środek tymczasowy dla tej osoby. Co do reszty skarżących ETPCz uznał, że nie znajdowały się one na terenie Polski.