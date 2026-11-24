Uchodźcy w Usnarzu. ETPCz: Polska naruszyła Konwencję w przypadku dwóch osób
24 listopada 2026 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie 32 osób, które w 2021 r. utknęły na granicy w Usnarzu Górnym. Tego samego dnia zapadły także wyroki w podobnych sprawach dla Litwy i Łotwy.
ETPCz uznał, że wobec jednej z osób skarżących Polska naruszyła art. 3 Konwencji. Osoba ta przebywała na terytorium Polski i została zawrócona na Białoruś w momencie, w którym wobec Polski obowiązywał wydany przez ETPCz środek tymczasowy dla tej osoby. Co do reszty skarżących ETPCz uznał, że nie znajdowały się one na terenie Polski.
Trybunał odrzucił natomiast skargę z art. 3 konwencji w kwestii złego traktowania skarżącego ze strony państwa polskiego.
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