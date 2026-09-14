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Prawa autorskie: 04.10.2024 Jozefoslaw , ulica Kameralna 11. Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka . Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl04.10.2024 Jozefosla...
14 września 2026

148 krajów na szkolnym korytarzu. Czy polski system edukacji nadąża za uczniami-cudzoziemcami?

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Co dwudziesty uczeń polskiej szkoły pochodzi dziś z zagranicy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o blisko 9 tysięcy. Są już stałą częścią szkolnej rzeczywistości: uczą się w 68 proc. polskich szkół i pochodzą ze 148 krajów. System wsparcia dla nich wciąż jednak wygląda tak, jakby ta zmiana miała być tymczasowa.

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Co dwudziesty uczeń polskiej szkoły pochodzi dziś z zagranicy. W sumie to prawie 246 tys. dzieci i młodych ludzi. Zgodnie z raportem Centrum Edukacji Obywatelskiej i International Rescue Committee „Uczniowie-cudzoziemcy w polskich szkołach w roku szkolnym 2025/2026”, w ciągu roku ich liczba wzrosła o blisko 9 tysięcy.

Najwięcej jest oczywiście uczniów z Ukrainy. Ale na szkolnych korytarzach spotykają się też dzieci ze 147 innych krajów. Polskie szkoły mają coraz więcej uczniów z zagranicy. I coraz mniej narzędzi, żeby dobrze ich przyjąć.

Choć cudzoziemcy są już stałą częścią polskiej szkoły, system wsparcia dla nich wyraźnie nie nadąża za zmianami. W całym kraju w zaledwie 25 powiatach istnieją oddziały przygotowawcze dla dzieci nieznających języka polskiego.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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