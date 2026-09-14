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148 krajów na szkolnym korytarzu. Czy polski system edukacji nadąża za uczniami-cudzoziemcami?

Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut

Co dwudziesty uczeń polskiej szkoły pochodzi dziś z zagranicy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o blisko 9 tysięcy. Są już stałą częścią szkolnej rzeczywistości: uczą się w 68 proc. polskich szkół i pochodzą ze 148 krajów. System wsparcia dla nich wciąż jednak wygląda tak, jakby ta zmiana miała być tymczasowa.

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