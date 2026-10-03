Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 października 2026 Dodaj nas w Google Uczynili Afrykę znów wielką Jakub Mirowski przeczytasz w 8 minut Podjęta niemal jednogłośnie decyzja krajów ONZ, by nowym standardem kartograficznym uczynić model Equal Earth zamiast odwzorowania Merkatora, może się wydawać wyłącznie symbolicznym gestem. Dla krajów Afryki to jednak przejaw sprawiedliwości i pokaz dyplomatycznej siły. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

Gdyby nie niezbędnik kibica piłkarskich mistrzostw świata z 2006 roku, pierwszego i jedynego jak dotąd mundialu, na który zakwalifikowała się reprezentacja Togo, pewnie dziś nie potrafiłbym wskazać tego kraju na mapie. W atlasie czy Google Maps wygląda na wąziutki pasek ziemi, wciśnięty między Ghanę, Burkinę Faso i Benin, ze skrawkiem wybrzeża wychodzącym na Atlantyk. Stwarza pozory mikro-państewka.

A w rzeczywistości? Gigantem może i nie jest, ale przecież ma ponad 9 milionów mieszkańców, sawanny, góry i laguny, a z południa na północ rozciąga się na 540 kilometry – to tyle samo, co niemała w naszym wyobrażeniu Białoruś.