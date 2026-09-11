Prawa autorskie: O7.09.2026 Warszawa , Pod pomnik Panstwa Podziemnego , naprzeciwko Kancelaria Sejmu . Lider Konfederacji Korony Polskiej, europosel Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej "Do wiezienia za slowa - ws. wyroku dla Wojciecha Olszanskego" . Wojciech Olszanski, ps. Jaszczur zostal skazany za publiczne nawolywanie do nienawisci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl O7.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: O7.09.2026 Warszawa , Pod pomnik Panstwa Podziemnego , naprzeciwko Kancelaria Sejmu . Lider Konfederacji Korony Polskiej, europosel Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej "Do wiezienia za slowa - ws. wyroku dla Wojciecha Olszanskego" . Wojciech Olszanski, ps. Jaszczur zostal skazany za publiczne nawolywanie do nienawisci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl O7.09.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 września 2026 Ukraina o haniebnym zachowaniu Brauna: polityczny margines walczy z grobami Anna Mierzyńska przeczytasz w 4 minuty „Haniebne i niemoralne zachowanie, które zasługuje na jednoznaczne potępienie” – tak ukraińscy dyplomaci skomentowali zniszczenie przez europosła Grzegorza Brauna i byłego policjanta Marcina Mikszę ukraińskiego pomnika na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi śledztwo. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: O7.09.2026 Warszawa , Pod pomnik Panstwa Podziemnego , naprzeciwko Kancelaria Sejmu . Lider Konfederacji Korony Polskiej, europosel Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej "Do wiezienia za slowa - ws. wyroku dla Wojciecha Olszanskego" . Wojciech Olszanski, ps. Jaszczur zostal skazany za publiczne nawolywanie do nienawisci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl O7.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: O7.09.2026 Warszawa , Pod pomnik Panstwa Podziemnego , naprzeciwko Kancelaria Sejmu . Lider Konfederacji Korony Polskiej, europosel Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej "Do wiezienia za slowa - ws. wyroku dla Wojciecha Olszanskego" . Wojciech Olszanski, ps. Jaszczur zostal skazany za publiczne nawolywanie do nienawisci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl O7.09.2026 Warszawa ...

Jak informowaliśmy w czwartek 10 września lider skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun tego dnia po południu opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim, jak sam Braun oraz jego partyjny kolega Marcin Miksza dewastują siekieromłotami granitowy obelisk, postawiony na zbiorowym grobie ukraińskich żołnierzy UPA, którzy zginęli w 1946 roku podczas walk z radzieckim NKWD.

Pomnik znajduje się w miejscowości Białystok, gmina Dołhobyczów, na Lubelszczyźnie. Braun i Miksza prawdopodobnie zniszczyli go 6 września. Tego dnia przyjechali do sąsiedniego Dołhobyczowa na dożynki gminne.