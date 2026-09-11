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Prawa autorskie: O7.09.2026 Warszawa , Pod pomnik Panstwa Podziemnego , naprzeciwko Kancelaria Sejmu . Lider Konfederacji Korony Polskiej, europosel Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej "Do wiezienia za slowa - ws. wyroku dla Wojciecha Olszanskego" . Wojciech Olszanski, ps. Jaszczur zostal skazany za publiczne nawolywanie do nienawisci . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plO7.09.2026 Warszawa ...
11 września 2026

Ukraina o haniebnym zachowaniu Brauna: polityczny margines walczy z grobami

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„Haniebne i niemoralne zachowanie, które zasługuje na jednoznaczne potępienie” – tak ukraińscy dyplomaci skomentowali zniszczenie przez europosła Grzegorza Brauna i byłego policjanta Marcina Mikszę ukraińskiego pomnika na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi śledztwo.

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Jak informowaliśmy w czwartek 10 września lider skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun tego dnia po południu opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim, jak sam Braun oraz jego partyjny kolega Marcin Miksza dewastują siekieromłotami granitowy obelisk, postawiony na zbiorowym grobie ukraińskich żołnierzy UPA, którzy zginęli w 1946 roku podczas walk z radzieckim NKWD.

Pomnik znajduje się w miejscowości Białystok, gmina Dołhobyczów, na Lubelszczyźnie. Braun i Miksza prawdopodobnie zniszczyli go 6 września. Tego dnia przyjechali do sąsiedniego Dołhobyczowa na dożynki gminne.

„Oczekujemy od właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej należytej oceny prawnej wczorajszego incydentu, ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności, niezwłocznego przywrócenia uszkodzonego grobu do należytego stanu, a także podjęcia niezbędnych działań w celu zapobieżenia podobnym aktom wandalizmu w przyszłości. Historię powinni badać historycy. Poległych należy godnie upamiętniać. A groby – chronić” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Ambasady Ukrainy w Polsce.

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Nacjonalizm

Grzegorz Braun

Prokuratura

antyukraińska prowokacja

Braun zniszczył pomnik

pomnik UPA

pomnik w Dołhobyczu

wandalizm Brauna

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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