Ukraina o haniebnym zachowaniu Brauna: polityczny margines walczy z grobami
„Haniebne i niemoralne zachowanie, które zasługuje na jednoznaczne potępienie” – tak ukraińscy dyplomaci skomentowali zniszczenie przez europosła Grzegorza Brauna i byłego policjanta Marcina Mikszę ukraińskiego pomnika na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi śledztwo.
Jak informowaliśmy w czwartek 10 września lider skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun tego dnia po południu opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim, jak sam Braun oraz jego partyjny kolega Marcin Miksza dewastują siekieromłotami granitowy obelisk, postawiony na zbiorowym grobie ukraińskich żołnierzy UPA, którzy zginęli w 1946 roku podczas walk z radzieckim NKWD.
Pomnik znajduje się w miejscowości Białystok, gmina Dołhobyczów, na Lubelszczyźnie. Braun i Miksza prawdopodobnie zniszczyli go 6 września. Tego dnia przyjechali do sąsiedniego Dołhobyczowa na dożynki gminne.
„Oczekujemy od właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej należytej oceny prawnej wczorajszego incydentu, ustalenia sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności, niezwłocznego przywrócenia uszkodzonego grobu do należytego stanu, a także podjęcia niezbędnych działań w celu zapobieżenia podobnym aktom wandalizmu w przyszłości. Historię powinni badać historycy. Poległych należy godnie upamiętniać. A groby – chronić” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu Ambasady Ukrainy w Polsce.
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