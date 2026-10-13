Ukraińcy stopniowo stabilizują sytuację na froncie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Ukraińskie kontrataki pozbawiają Rosjan inicjatywy. Kolejne transze pomocy dla Kijowa. USA „jednostronnie” ogłaszają zawieszenie ataków powietrznych na infrastrukturę krytyczną. Ataki na Yandex nie sparaliżowały farm trolli. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski
W minionym tygodniu wojska ukraińskie przeprowadziły szereg taktycznych kontrataków, które doprowadziły do stabilizacji frontu na kierunku Orechowe i Dobropilia, a w rejonie Słowiańska i Kramatorska częściowej utraty inicjatywy przez wojska rosyjskie.
Siły ukraińskie zaatakowały trzykrotnie centrum danych Yandex (rosyjski odpowiednik Google), ostatnio w nocy z 10 na 11 października we Włodzimierzu w obwodzie włodzimierskim. Tymczasowo negatywnie wpłynęło to na działalność firm, użytkowników internetu i krytyczną infrastrukturę Rosji.
Komentarz autora: W polskich mediach wielu komentatorów powielało w mediach społecznościowych informację o spadku aktywności rosyjskich trolli po ataku na serwerownie Yandex. Podstawą tych twierdzeń był wykres firmy Cloudflare Radar pokazujący drastyczny spadek zautomatyzowanego ruchu w sieci Yandexu. Jest to błędna interpretacja, polegająca na myleniu działania botów indeksujących strony internetowe na potrzeby wyszukiwarki Yandex z fałszywymi kontami tzw. farm trolli. Specjalistyczne firmy zajmujące się monitorowaniem rosyjskich operacji wpływu i dezinformacji nie potwierdziły spadku wrogiej aktywności.
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