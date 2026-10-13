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Prawa autorskie: Fot. Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) / AFP)Fot. Darya Nazarova ...
13 października 2026

Ukraińcy stopniowo stabilizują sytuację na froncie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Ukraińskie kontrataki pozbawiają Rosjan inicjatywy. Kolejne transze pomocy dla Kijowa. USA „jednostronnie” ogłaszają zawieszenie ataków powietrznych na infrastrukturę krytyczną. Ataki na Yandex nie sparaliżowały farm trolli. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

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W minionym tygodniu wojska ukraińskie przeprowadziły szereg taktycznych kontrataków, które doprowadziły do stabilizacji frontu na kierunku Orechowe i Dobropilia, a w rejonie Słowiańska i Kramatorska częściowej utraty inicjatywy przez wojska rosyjskie.

Siły ukraińskie zaatakowały trzykrotnie centrum danych Yandex (rosyjski odpowiednik Google), ostatnio w nocy z 10 na 11 października we Włodzimierzu w obwodzie włodzimierskim. Tymczasowo negatywnie wpłynęło to na działalność firm, użytkowników internetu i krytyczną infrastrukturę Rosji.

Komentarz autora: W polskich mediach wielu komentatorów powielało w mediach społecznościowych informację o spadku aktywności rosyjskich trolli po ataku na serwerownie Yandex. Podstawą tych twierdzeń był wykres firmy Cloudflare Radar pokazujący drastyczny spadek zautomatyzowanego ruchu w sieci Yandexu. Jest to błędna interpretacja, polegająca na myleniu działania botów indeksujących strony internetowe na potrzeby wyszukiwarki Yandex z fałszywymi kontami tzw. farm trolli. Specjalistyczne firmy zajmujące się monitorowaniem rosyjskich operacji wpływu i dezinformacji nie potwierdziły spadku wrogiej aktywności.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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