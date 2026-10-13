Prawa autorskie: Fot. Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) / AFP) Fot. Darya Nazarova ... Prawa autorskie: Fot. Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) / AFP) Fot. Darya Nazarova ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 13 października 2026 Dodaj nas w Google Ukraińcy stopniowo stabilizują sytuację na froncie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] Piotr Lewandowski przeczytasz w 6 minut Ukraińskie kontrataki pozbawiają Rosjan inicjatywy. Kolejne transze pomocy dla Kijowa. USA „jednostronnie” ogłaszają zawieszenie ataków powietrznych na infrastrukturę krytyczną. Ataki na Yandex nie sparaliżowały farm trolli. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) / AFP) Fot. Darya Nazarova ... Prawa autorskie: Fot. Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) / AFP) Fot. Darya Nazarova ...

W minionym tygodniu wojska ukraińskie przeprowadziły szereg taktycznych kontrataków, które doprowadziły do stabilizacji frontu na kierunku Orechowe i Dobropilia, a w rejonie Słowiańska i Kramatorska częściowej utraty inicjatywy przez wojska rosyjskie.

Siły ukraińskie zaatakowały trzykrotnie centrum danych Yandex (rosyjski odpowiednik Google), ostatnio w nocy z 10 na 11 października we Włodzimierzu w obwodzie włodzimierskim. Tymczasowo negatywnie wpłynęło to na działalność firm, użytkowników internetu i krytyczną infrastrukturę Rosji.