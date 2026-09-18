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18 września 2026

Ustawa o asystencji osobistej przyjęta. Jednomyślnie. Wreszcie. Z dziurami

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„Ten proces był tak trudny, tak męczący, że dziś trudno się tak po prostu cieszyć. Ale to wielka reforma, gigantyczna zmiana. Ta ustawa ma szansę mienić życie setek tysięcy ludzi” – mówił nam tuż po głosowaniu w Sejmie Bartosz Tarnowski, aktywista ruchu osób z niepełnosprawnościami. Sejm 18 września uchwalił w końcu ustawę o asystencji osobistej.

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Za było 443 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ustawa została przyjętą w wersji, która jednak nikogo nie cieszy. Przepadło wiele ważnych dla osób z niepełnosprawnościami poprawek, dlatego boją się, że nowe prawo nie zadziała. Rząd widzi zaś przed sobą przede wszystkim ogromny wydatek budżetowy.

Administracja, w tym ZUS i samorządy, mają teraz przed sobą gigantyczne zadanie organizacyjne. Bo takiej usługi społecznej jeszcze nie było w Polsce. A jest to usługa – nie oszukujmy się – dla każdego. Życie potrafi bowiem zaskakiwać.

„Czeka nas teraz Senat i trzeba myśleć o tym – mówi Bartosz Tarnowski, który teraz reprezentuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i w jego imieniu brał udział w pracach nad projektem w Sejmie. – To nie jest nowelizacja, mała ustawa, tylko nowe rozwiązanie systemowe. Gigantyczna zmiana. I trzeba robić wszystko, by zadziałało dobrze. Kilka rozwiązań budzi poważny niepokój”.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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