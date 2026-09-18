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Zaloguj się, aby zapisać na później 18 września 2026 Ustawa o asystencji osobistej przyjęta. Jednomyślnie. Wreszcie. Z dziurami Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 5 minut „Ten proces był tak trudny, tak męczący, że dziś trudno się tak po prostu cieszyć. Ale to wielka reforma, gigantyczna zmiana. Ta ustawa ma szansę mienić życie setek tysięcy ludzi” – mówił nam tuż po głosowaniu w Sejmie Bartosz Tarnowski, aktywista ruchu osób z niepełnosprawnościami. Sejm 18 września uchwalił w końcu ustawę o asystencji osobistej. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Screenshot Screenshot Prawa autorskie: Screenshot Screenshot

Za było 443 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ustawa została przyjętą w wersji, która jednak nikogo nie cieszy. Przepadło wiele ważnych dla osób z niepełnosprawnościami poprawek, dlatego boją się, że nowe prawo nie zadziała. Rząd widzi zaś przed sobą przede wszystkim ogromny wydatek budżetowy.

Administracja, w tym ZUS i samorządy, mają teraz przed sobą gigantyczne zadanie organizacyjne. Bo takiej usługi społecznej jeszcze nie było w Polsce. A jest to usługa – nie oszukujmy się – dla każdego. Życie potrafi bowiem zaskakiwać.