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Prawa autorskie: SPENCER PLATT / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)SPENCER PLATT / GETT...
10 października 2026

W ramach „kary” musieli napisać esej. Sprawa gwałtu na uniwersytecie Cornell nowym #MeToo?

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„Jak możemy poradzić sobie z przestępczością, a przy tym chronić image naszej instytucji? Nie będziemy karać studentów, będziemy ich edukować“. Studenci od kilku dni protestują przeciwko działaniom władz uniwersytetu Cornell, w którym w 2024 r, doszło do zbiorowego gwałtu na studentce

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Złożony 14 września tego roku pozew cywilny przeciwko uniwersytetowi Cornell w stanie Nowy Jork zbulwersował opinię publiczną. Jane Doe (nazwisko powódki zostało zanonimizowane) pozwała w trybie cywilnym między innymi uczelnię, tamtejszy oddział bractwa Chi Phi (więcej o tym za chwilę) oraz siedmiu studentów.

Powódka twierdzi, że w 2024 r., będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, została zbiorowo zgwałcona podczas imprezy w lokalnym oddziale bractwa Chi Phi. Kiedy zgłosiła sprawę uczelni – po wewnętrznym śledztwie uniwersytet wydalił dwóch ze zidentyfikowanych sprawców. Jeden, który zdążył w międzyczasie ukończyć studia, otrzymał zakaz wstępu na campus przez trzy lata.

Pozostałych zawieszono, po czym wrócili do normalnego życia studenckiego albo na okres próbny, albo jedynie z zakazem kontaktu z powódką. Kary wymierzono z uwzględnieniem okoliczności łagodzącej – studenci napisali zadane im w tym celu eseje na temat molestowania seksualnego.

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Na zdjęciu Agata Czarnacka
Agata Czarnacka

Filozofka polityki, tłumaczka, działaczka feministyczna i publicystka. W latach 2012-2015 redaktorka naczelna portalu Lewica24.pl. Była doradczynią Klubu Parlamentarnego SLD ds. demokracji i przeciwdziałania dyskryminacji oraz członkinią Rady Polityczno-Programowej tej partii. Członkini obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017, współorganizatorka Czarnych Protestów i Strajku Kobiet w Warszawie. Organizowała również akcję Stop Inwigilacji 2016, a także obywatelskie protesty pod Sejmem w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku. Stale współpracuje z Gazetą Wyborczą i portalem Tygodnika Polityka, gdzie ma swój blog poświęcony demokracji pt. Grand Central.

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