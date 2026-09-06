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Prawa autorskie: AP Photo/Lynne SladkyAP Photo/Lynne Sladk...
06 września 2026

W USA wyrok wyklucza z demokracji. Czasem do końca życia

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Donald Trump został w 2024 roku skazany za 34 przestępstwa, a już kilka miesięcy później dzięki zawiłościom prawnym dotyczącym praw skazanych mógł bez problemu zagłosować na samego siebie. Jednak w USA wyrok częściej oznacza utratę głosu – zdarza się, że na całe życie. W 2024 roku z tego powodu nie mogły głosować niemal cztery miliony Amerykanów.

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Abigail Spanberger jest dziś jedną z najbardziej obiecujących polityczek Partii Demokratycznej.

Była agentka CIA weszła do wielkiej polityki w 2018 roku i od razu odbiła Republikanom podmiejski okręg wyborczy do Izby Reprezentantów w Wirginii, który przez niemal pół wieku pozostawał w ich rękach. Zbudowała sobie markę centrystki niemal idealnie skrojonej pod białe przedmieścia: umiarkowanej, kompetentnej, dobrze trafiającej do wykształconej klasy średniej i wyborczyń określanych w Ameryce mianem soccer moms, czyli matek odwożących dzieciaki na trening piłki nożnej.

W 2025 roku wygrała wybory na gubernatora Wirginii z przewagą niemal 15 punktów procentowych. Udało jej się odbić kilka hrabstw i miast, które zaledwie rok wcześniej poparły Donalda Trumpa. Po takich zwycięstwach w amerykańskiej polityce szybko zaczynają się pytania o Biały Dom. Nazwisko Spanberger warto więc zapamiętać.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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