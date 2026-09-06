W USA wyrok wyklucza z demokracji. Czasem do końca życia

Donald Trump został w 2024 roku skazany za 34 przestępstwa, a już kilka miesięcy później dzięki zawiłościom prawnym dotyczącym praw skazanych mógł bez problemu zagłosować na samego siebie. Jednak w USA wyrok częściej oznacza utratę głosu – zdarza się, że na całe życie. W 2024 roku z tego powodu nie mogły głosować niemal cztery miliony Amerykanów.

Była agentka CIA weszła do wielkiej polityki w 2018 roku i od razu odbiła Republikanom podmiejski okręg wyborczy do Izby Reprezentantów w Wirginii, który przez niemal pół wieku pozostawał w ich rękach. Zbudowała sobie markę centrystki niemal idealnie skrojonej pod białe przedmieścia: umiarkowanej, kompetentnej, dobrze trafiającej do wykształconej klasy średniej i wyborczyń określanych w Ameryce mianem soccer moms, czyli matek odwożących dzieciaki na trening piłki nożnej.