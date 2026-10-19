Prawa autorskie: 05.05.2015 Torun . Zmodernizowana i rozbudowana poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziezy w kompleksie szpitala psychiatrycznego przy ulicy Mickiewicza . Fot. Mikolaj Kuras / Agencja Wyborcza.pl 05.05.2015 Torun . Z... Prawa autorskie: 05.05.2015 Torun . Zmodernizowana i rozbudowana poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziezy w kompleksie szpitala psychiatrycznego przy ulicy Mickiewicza . Fot. Mikolaj Kuras / Agencja Wyborcza.pl 05.05.2015 Torun . Z...

Zaloguj się, aby zapisać na później 19 października 2026 Dodaj nas w Google 800 złotych za wizytę. Większa liczba psychiatrów dziecięcych nie zażegnała kryzysu Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut Przez ostatnią dekadę liczba psychiatrów dzieci i młodzieży wzrosła o 61 proc. System realnie się rozbudował. Sęk w tym, że dziecko potrzebujące pomocy nadal może czekać na nią miesiącami. Dostęp do psychiatrii dziecięcej wciąż zależy od miejsca zamieszkania i zasobności portfela rodziców. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 05.05.2015 Torun . Zmodernizowana i rozbudowana poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziezy w kompleksie szpitala psychiatrycznego przy ulicy Mickiewicza . Fot. Mikolaj Kuras / Agencja Wyborcza.pl 05.05.2015 Torun . Z... Prawa autorskie: 05.05.2015 Torun . Zmodernizowana i rozbudowana poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziezy w kompleksie szpitala psychiatrycznego przy ulicy Mickiewicza . Fot. Mikolaj Kuras / Agencja Wyborcza.pl 05.05.2015 Torun . Z...

W ciągu 10 lat liczba psychiatrów dzieci i młodzieży w Polsce wzrosła o 61 proc. W ciągu 6 lat (między 2019 a 2025 rokiem) sześciokrotnie – z 260 do 1556 milionów złotych – zwiększono wysokość finansowania wsparcia psychiatrycznego dla najmłodszych. Od roku szkolnego 2021/2022 do 2025/2026 o ponad 200 proc. wzrosła liczba etatów psychologów pracujących w placówkach edukacyjnych.

W 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli alarmowała o tragicznej sytuacji w polskim systemie psychiatrii dziecięcej. Informowała o rocznych kolejkach do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Sygnalizowała, że 8 na 10 szkół ma trudności z zatrudnieniem psychologów. Szpitalne oddziały pękały w szwach, a obłożenie łóżek na nich sięgało 110 proc. Po dwóch latach kontrolerzy sprawdzili, czy jest lepiej.