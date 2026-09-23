0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 19.04.2021 Katowice . Zlobek Miejski przy ulicy Uniwersyteckiej . Powrot dzieci do zlobka po lockdownie . Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.pl19.04.2021 Katowice ...
23 września 2026

Zosia nie wie, czym jest internet. Internet już wie, kim jest Zosia. Zmiana prawa może nie wystarczyć

przeczytasz w 8 minut

Żłobek nie będzie już mógł pokazać w internecie twarzy dziecka, nawet jeśli rodzice wyrażą zgodę. Tak będzie od września 2027 roku, kiedy wejdą w życie przepisy ustawy. Państwo pierwszy raz wyraźnie mówi, że zgoda rodzica nie musi wystarczać, gdy chodzi o cyfrowy ślad najmłodszych. Wiele wskazuje jednak na to, że nowelizacja nie rozwiąże problemu

Google News

Dwuletnia Zosia* na filmie je obiad. Całe policzki ma umorusane sosem pomidorowym. Tego dnia żłobkowa kuchnia serwuje spaghetti. Podobno wszystkie dzieci w grupie Sówek je uwielbiają, a jeśli jeszcze nie do końca potrafią posługiwać się sztućcami, ciocie chętnie im w tym pomogą.

Zosia nie jest moją córką. Nie jest też dzieckiem nikogo z mojej rodziny czy przyjaciół. Właściwie to nawet nie znam zbyt dobrze miejscowości, w której chodzi do żłobka, a samą Zosię widzę na oczy pierwszy raz. Algorytm podsunął mi jednak wideo z jej wizerunkiem, ponieważ mogę być potencjalnie zainteresowana ofertą placówki: jestem kobietą w okolicach trzydziestki, mieszkam w tym samym województwie. Całkiem prawdopodobne, że już mam albo niebawem będę mieć dziecko w wieku Zosi.

Dziewczynka nie jest świadoma, że tysiące osób mogą oglądać ją w internecie i wyklikiwać lajki pod żłobkową reklamą. Właściwie to nie wie nawet, czym jest internet, a „tysiąc” to dla niej równie abstrakcyjna liczba jak dla mnie „milion pięćset sto dziewięćset”. Jej rodzice, podpisując żłobkową dokumentację, wyrazili jednak zgodę na wykorzystywanie wizerunku Zosi w sieci. Czy jednak zdawali sobie sprawę z konsekwencji?

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Polityka społeczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Aleksandra Gajewska

dzieci

dzieci w internecie

dzieci w sieci

prawa dziecka

przedszkola

przedszkole

szkoła

żłobek

żłobki

Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

Komentarze

Nasze tematy