Prawa autorskie: 19.04.2021 Katowice . Zlobek Miejski przy ulicy Uniwersyteckiej . Powrot dzieci do zlobka po lockdownie . Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.pl 19.04.2021 Katowice ... Prawa autorskie: 19.04.2021 Katowice . Zlobek Miejski przy ulicy Uniwersyteckiej . Powrot dzieci do zlobka po lockdownie . Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.pl 19.04.2021 Katowice ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 września 2026 Zosia nie wie, czym jest internet. Internet już wie, kim jest Zosia. Zmiana prawa może nie wystarczyć Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 8 minut Żłobek nie będzie już mógł pokazać w internecie twarzy dziecka, nawet jeśli rodzice wyrażą zgodę. Tak będzie od września 2027 roku, kiedy wejdą w życie przepisy ustawy. Państwo pierwszy raz wyraźnie mówi, że zgoda rodzica nie musi wystarczać, gdy chodzi o cyfrowy ślad najmłodszych. Wiele wskazuje jednak na to, że nowelizacja nie rozwiąże problemu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 19.04.2021 Katowice . Zlobek Miejski przy ulicy Uniwersyteckiej . Powrot dzieci do zlobka po lockdownie . Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.pl 19.04.2021 Katowice ... Prawa autorskie: 19.04.2021 Katowice . Zlobek Miejski przy ulicy Uniwersyteckiej . Powrot dzieci do zlobka po lockdownie . Fot. Anna Lewanska / Agencja Wyborcza.pl 19.04.2021 Katowice ...

Dwuletnia Zosia* na filmie je obiad. Całe policzki ma umorusane sosem pomidorowym. Tego dnia żłobkowa kuchnia serwuje spaghetti. Podobno wszystkie dzieci w grupie Sówek je uwielbiają, a jeśli jeszcze nie do końca potrafią posługiwać się sztućcami, ciocie chętnie im w tym pomogą.

Zosia nie jest moją córką. Nie jest też dzieckiem nikogo z mojej rodziny czy przyjaciół. Właściwie to nawet nie znam zbyt dobrze miejscowości, w której chodzi do żłobka, a samą Zosię widzę na oczy pierwszy raz. Algorytm podsunął mi jednak wideo z jej wizerunkiem, ponieważ mogę być potencjalnie zainteresowana ofertą placówki: jestem kobietą w okolicach trzydziestki, mieszkam w tym samym województwie. Całkiem prawdopodobne, że już mam albo niebawem będę mieć dziecko w wieku Zosi.