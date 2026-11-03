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Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026Po lewej: czarno-bia...
03 listopada 2026

„Wojna domowa w Polsce”. Amerykańska MAGA i Republika o Trybunale

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W Telewizji Republika trwa telewizyjna fiesta z okazji „zamachu stanu Tuska”. Ale można się też dowiedzieć, jak bardzo środowisko MAGA interesuje tym, co dzieje się teraz w Polsce. A interesuje się bardzo i szuka analogii do sytuacji Trumpa i Stanów Zjednoczonych

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W Telewizji Republika niby dzień jak co dzień, ale jednak bardziej. W „sądnym dniu”, gdy jednocześnie odbywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego i wybory połówkowe (midterms) w USA, paski „zgrozy” straszą uzurpatorką w TK i policyjnymi pałami.

Ale jak na ogłaszany co chwilę zamach stanu, zbliżającą się wojnę domową i „siłowe rozwiązania”, atmosfera w Republice jest trochę ludyczna. Jak na weselu. Patos miesza się z juwenaliami. 10-latek ze sceny „pięknie śpiewa o panu prezydencie”. Powstała nawet lista patriotycznych anty-Tuskowych przebojów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Z Republiki można się w ostatnich dniach też czegoś dowiedzieć. O kryzysie w polskim Trybunale Konstytucyjnym mówią influencerzy związani z amerykańskim ruchem MAGA, którzy mają na platformach społecznościowych milionowe zasięgi. Czytajcie w dalszej części tekstu.

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Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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