„Wojna domowa w Polsce”. Amerykańska MAGA i Republika o Trybunale
W Telewizji Republika trwa telewizyjna fiesta z okazji „zamachu stanu Tuska”. Ale można się też dowiedzieć, jak bardzo środowisko MAGA interesuje tym, co dzieje się teraz w Polsce. A interesuje się bardzo i szuka analogii do sytuacji Trumpa i Stanów Zjednoczonych
W Telewizji Republika niby dzień jak co dzień, ale jednak bardziej. W „sądnym dniu”, gdy jednocześnie odbywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego i wybory połówkowe (midterms) w USA, paski „zgrozy” straszą uzurpatorką w TK i policyjnymi pałami.
Ale jak na ogłaszany co chwilę zamach stanu, zbliżającą się wojnę domową i „siłowe rozwiązania”, atmosfera w Republice jest trochę ludyczna. Jak na weselu. Patos miesza się z juwenaliami. 10-latek ze sceny „pięknie śpiewa o panu prezydencie”. Powstała nawet lista patriotycznych anty-Tuskowych przebojów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.
Z Republiki można się w ostatnich dniach też czegoś dowiedzieć. O kryzysie w polskim Trybunale Konstytucyjnym mówią influencerzy związani z amerykańskim ruchem MAGA, którzy mają na platformach społecznościowych milionowe zasięgi. Czytajcie w dalszej części tekstu.
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