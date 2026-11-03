Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026 Po lewej: czarno-bia... Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026 Po lewej: czarno-bia...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 listopada 2026 Dodaj nas w Google „Wojna domowa w Polsce”. Amerykańska MAGA i Republika o Trybunale Agata Szczęśniak przeczytasz w 6 minut W Telewizji Republika trwa telewizyjna fiesta z okazji „zamachu stanu Tuska”. Ale można się też dowiedzieć, jak bardzo środowisko MAGA interesuje tym, co dzieje się teraz w Polsce. A interesuje się bardzo i szuka analogii do sytuacji Trumpa i Stanów Zjednoczonych Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026 Po lewej: czarno-bia... Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026 Po lewej: czarno-bia...

W Telewizji Republika niby dzień jak co dzień, ale jednak bardziej. W „sądnym dniu”, gdy jednocześnie odbywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego i wybory połówkowe (midterms) w USA, paski „zgrozy” straszą uzurpatorką w TK i policyjnymi pałami.

Ale jak na ogłaszany co chwilę zamach stanu, zbliżającą się wojnę domową i „siłowe rozwiązania”, atmosfera w Republice jest trochę ludyczna. Jak na weselu. Patos miesza się z juwenaliami. 10-latek ze sceny „pięknie śpiewa o panu prezydencie”. Powstała nawet lista patriotycznych anty-Tuskowych przebojów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.