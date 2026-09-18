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Prawa autorskie: fot. Szpital Dla Zwierzątfot. Szpital Dla Zwi...
18 września 2026

Kierowniczka patoschroniska skazana na więzienie. Jest wyrok w sprawie Wojtyszek

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Dwa lata bezwzględnego więzienia dla Anny S., która kierowała schroniskiem w Wojtyszkach. Na taką karę skazał ją Sąd Rejonowy w Sieradzu, ale wyrok jest wciąż nieprawomocny.

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Zapadł wyrok w głośnej sprawie schroniska-mordowni w Wojtyszkach. To miejsce, z którego organizacje prozwierzęce w 2021 i 2023 roku odebrały kilkaset psów, a także koty i króliki. Po drugiej z tych interwencji schronisko zamknięto.

- Odebraliśmy psy schorowane, słabe, w strasznym stanie – mówiła nam podczas interwencji w 2023 roku Katarzyna Śliwa-Łobacz, prezeska Fundacji Mondo Cane. – Jest tam dużo psów z problemami z chodzeniem. Jednego wyjmowaliśmy górą, bo nie był w stanie sam wydostać się z boksu. Nie potrafił nawet podnieść głowy. Wszędzie leżą odchody, psy śpią na gołym betonie. W niektórych boksach jest słoma, ale jest jej za mało, żeby dała jakąkolwiek izolację od betonu – opowiadała. Zwierzęta nie miały praktycznie żadnej opieki weterynaryjnej, nie wychodziły na spacery. Karmione były rzadko jedzeniem bardzo niskiej jakości, wodę uzupełniano im nieregularnie. W momencie, kiedy organizacje weszły na teren schroniska, wszystkie miski na wodę były puste.

Sąd Rejonowy w Sieradzu od 2024 roku rozpatrywał łącznie dwa akty oskarżenia – pierwszy, związany z interwencją w 2021 i drugi, sporządzony po zamknięciu schroniska. Po dwóch lata wydał nieprawomocny wyrok: Anna S., która prowadziła schronisko i jej koleżanka Elżbieta K., która zastąpiła ją później na stanowisku, są winne znęcania się nad zwierzętami.

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Prawa zwierząt

patoschronisko

schronisko

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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