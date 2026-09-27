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27 września 2026

Wróć żywy. Zadbamy, żebyś na froncie miał to, co trzeba – tak w Ukrainie zbiera się pieniądze na wojsko

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Nasza przewaga polega na tym, że bardzo dobrze orientujemy się w sytuacji na miejscu, bo jesteśmy w stałym kontakcie z żołnierzami. Weryfikujemy każde zgłoszenie. Sprzęt, który dostarczamy żołnierzom, ma pracować już w dniu dostawy – Kateryna Melnyk opowiada, jak ukraińska fundacja Come Back Alive zbiera pieniądze i darowizny dla tych na pierwszej linii.

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Ataki Rosji na cywilną infrastrukturę Ukrainy w piątym roku napaści na Ukrainę trwają. Latem i jesienią 2026 roku w zaplanowany sposób niszczone są nie tylko domy mieszkalne, centra handlowe, stacje kolejowe, szkoły czy szpitale. Rosjanie ostrzelali rakietami balistycznymi magazyn z książkami jednego z wydawnictw w Charkowie, potem targowisko używanych książek i podręczników w Kijowie, próbowali zabić dronem handlarza warzywami w Chersoniu w ramach „ludzkiego safari”, wreszcie uderzyli w kabinę lokomotywy pociągu pasażerskiego w obwodzie odeskim, zabijając dwóch maszynistów (według rządowych informacji liczba lokomotyw zniszczonych w pierwszej połowie roku przekroczyła 200).

Wspierać finansowo tych, którzy ucierpieli, i ich obrońców trzeba rozsądnie.

Najlepiej, by fundusze szły na konkretny cel:
  • czy to będą generatory,
  • produkty pierwszej potrzeby dla cywilów
  • czy karma dla psów.

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Ukraina

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Jacek Świąder
Jacek Świąder

Redaktor, dziennikarz, tłumacz. Pisał w „Gazecie Wyborczej", „Polityce", na Dwutygodnik.com, Miastoliteratury.com i w innych miejscach

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