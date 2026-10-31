Wskrzesić – jak to łatwo powiedzieć. Czy kiedykolwiek uda się tego dokonać?
O wskrzeszeniu zmarłych słyszymy od co najmniej 2000 lat, ale dla nauki, pomimo ogromnego postępu technologicznego, to wciąż mrzonka. Czy kiedyś uda się to zmienić? Czy wskrzeszenie będzie możliwe, choćby na poziomie komórkowym?
Chociaż w akcie zgonu nie zawsze pojawia się dokładna godzina śmierci, w organizmie zachodzi zaplanowana sekwencja zdarzeń. Człowiek nie umiera jednak natychmiastowo, jak gdyby ktoś wyłączył światło.
Śmierć jest jak fala, która rozchodzi się po ciele z różną prędkością.
Poszczególne narządy, tkanki i komórki tracą zdolność działania w różnym tempie; część ich aktywności może przetrwać śmierć człowieka.
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