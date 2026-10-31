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Wskrzesić – jak to łatwo powiedzieć. Czy kiedykolwiek uda się tego dokonać?

Marcin Powęska przeczytasz w 9 minut

O wskrzeszeniu zmarłych słyszymy od co najmniej 2000 lat, ale dla nauki, pomimo ogromnego postępu technologicznego, to wciąż mrzonka. Czy kiedyś uda się to zmienić? Czy wskrzeszenie będzie możliwe, choćby na poziomie komórkowym?

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