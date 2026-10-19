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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press

Wszystkiemu winne gry. Prosta, ale błędna recepta [PODCAST]

Dekady mijają, a gry komputerowe służą za chłopca do bicia w sytuacjach, gdy brakuje prostych rozwiązań. Politycy dostrzegają ich wpływ na wzrost agresji w młodym pokoleniu po fali przemocy w polskich szkołach. To wygodne wytłumaczenie, ale nie tędy droga – twierdzi ekspertka.

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Politycy, w tym premier Donald Tusk, powiązali falę przemocy przetaczającą się przez szkoły z wpływem brutalnych gier komputerowych. O tym, jak bardzo mogą szkodzić, słyszymy od lat. Podobnie jak o tym, że internet izoluje od rzeczywistości i naraża młodzież na szkodliwe treści.

Wygodne wytłumaczenie, stosowane od lat

„Wpływ na dzieci mogą mieć brutalne, krwawe sceny, jakie zobaczą w filmach. Ale może jeszcze gorsze rzeczy czekają na nie w grach komputerowych. Tyle że tam są nie tylko widzami. Tam są w centrum wydarzeń. W komputerze mogą strzelać, kraść, a nawet torturować” – mówił w 2013 roku w „Wiadomościach” TVP Piotr Kraśko. Wtedy na tapecie znalazła się najnowsza część gier Call of Duty i GTA 5. Co ciekawe, w tym roku obie doczekują się nowych odsłon.

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Kultura

agresja a gry

brutalne gry komputerowe

To trzeba na spokojnie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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