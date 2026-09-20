Prawa autorskie: Mecklenburg-Western Pomerania's State Premier and top candidate of the Social Democratic (SPD) party Manuela Schwesig poses as she casts her vote at a polling station in Schwerin during regional elections in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania on September 20, 2026. (Photo by Gregor Fischer / AFP) Mecklenburg-Western ... Prawa autorskie: Mecklenburg-Western Pomerania's State Premier and top candidate of the Social Democratic (SPD) party Manuela Schwesig poses as she casts her vote at a polling station in Schwerin during regional elections in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania on September 20, 2026. (Photo by Gregor Fischer / AFP) Mecklenburg-Western ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 września 2026 Wybory w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. AfD może wygrać, ale nie musi rządzić Radosław Korzycki przeczytasz w 10 minut Formalnej koalicji z AfD nie chce dziś żadna z pozostałych partii. Skrajna prawica może jednak zdobywać wpływy inaczej: dzięki jednemu głosowi BSW w komisji, chadeckiemu posłowi zmieniającemu klub albo poparciu udzielanemu „w konkretnej sprawie”. Niedzielne wybory pokażą, ile z niemieckiego kordonu sanitarnego zostało poza oficjalnymi deklaracjami Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Mecklenburg-Western Pomerania's State Premier and top candidate of the Social Democratic (SPD) party Manuela Schwesig poses as she casts her vote at a polling station in Schwerin during regional elections in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania on September 20, 2026. (Photo by Gregor Fischer / AFP) Mecklenburg-Western ... Prawa autorskie: Mecklenburg-Western Pomerania's State Premier and top candidate of the Social Democratic (SPD) party Manuela Schwesig poses as she casts her vote at a polling station in Schwerin during regional elections in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania on September 20, 2026. (Photo by Gregor Fischer / AFP) Mecklenburg-Western ...

„Puree ziemniaczane, warzywa z pieca, bułka, banan. Obiad kosztuje trzy euro. A kandydatka stoi z chochlą i plastikowymi miskami, rozdając jedzenie.” Tak Boris Hermel z RBB rozpoczyna napisany pod koniec sierpnia portret lansującej się na dziewczynę z sąsiedztwa Elif Eralp, kandydatki Die Linke, czyli Lewicy, na burmistrzynię Berlina. Na jednym z kreuzberskich podwórek sztab urządził sąsiedzką stołówkę. Eralp ubrana jest w czerwony fartuch z napisem „Eat the rich”, „zjeść bogatych” i nakłada kolejne porcje.

Jeden z gości pikniku, Wolfgang Müller, pyta gdzie jeszcze można zjeść za trzy euro. Eralp obiecuje podobne stołówki w całym mieście, ale głównym tematem jej kampanii są mieszkania: ochrona lokatorów i realizacja referendum w sprawie uspołecznienia wielkich prywatnych dzisiaj zasobów mieszkaniowych.