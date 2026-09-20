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Prawa autorskie: Mecklenburg-Western Pomerania's State Premier and top candidate of the Social Democratic (SPD) party Manuela Schwesig poses as she casts her vote at a polling station in Schwerin during regional elections in the northeastern federal state of Mecklenburg-Western Pomerania on September 20, 2026. (Photo by Gregor Fischer / AFP)Mecklenburg-Western ...
20 września 2026

Wybory w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. AfD może wygrać, ale nie musi rządzić

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Formalnej koalicji z AfD nie chce dziś żadna z pozostałych partii. Skrajna prawica może jednak zdobywać wpływy inaczej: dzięki jednemu głosowi BSW w komisji, chadeckiemu posłowi zmieniającemu klub albo poparciu udzielanemu „w konkretnej sprawie”. Niedzielne wybory pokażą, ile z niemieckiego kordonu sanitarnego zostało poza oficjalnymi deklaracjami

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„Puree ziemniaczane, warzywa z pieca, bułka, banan. Obiad kosztuje trzy euro. A kandydatka stoi z chochlą i plastikowymi miskami, rozdając jedzenie.” Tak Boris Hermel z RBB rozpoczyna napisany pod koniec sierpnia portret lansującej się na dziewczynę z sąsiedztwa Elif Eralp, kandydatki Die Linke, czyli Lewicy, na burmistrzynię Berlina. Na jednym z kreuzberskich podwórek sztab urządził sąsiedzką stołówkę. Eralp ubrana jest w czerwony fartuch z napisem „Eat the rich”, „zjeść bogatych” i nakłada kolejne porcje.

Jeden z gości pikniku, Wolfgang Müller, pyta gdzie jeszcze można zjeść za trzy euro. Eralp obiecuje podobne stołówki w całym mieście, ale głównym tematem jej kampanii są mieszkania: ochrona lokatorów i realizacja referendum w sprawie uspołecznienia wielkich prywatnych dzisiaj zasobów mieszkaniowych.

Müller, animator i grafik od dekad mieszkający w Kreuzbergu, przychodzi po obiad i zadaje niewygodne pytanie. Co ma powiedzieć przyjacielowi, który stracił zaufanie do strony lewicowej, gdy postkomunistyczna PDS (poprzedniczka Die Linke) poparła sprzedaż największej miejskiej spółki mieszkaniowej? „To był wielki błąd” – odpowiada Eralp. Zanim przekona wyborców do swojego programu, musi się zmierzyć z decyzjami poprzedników. A kandydatka liczy dziś na zwycięstwo swojej partii w Berlinie.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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