Ściskam dłonie i wręczam obwarzanek. Jaki przepis na sukces mają politycy w Krakowie

Przed Krakowem ostatnie dwa tygodnie kampanii i druga tura wyborów prezydenckich. Co nas czeka? Kto kogo poprze, a na kogo znajdą się brudy? Co wyniki głosowania Krakowian mówią nam przed wyborami parlamentarnymi? Pytamy ekspertów i polityków.

Wybory w Krakowie wygrywa się na Rondzie Mogilskim, największym węźle przesiadkowym w mieście. A serca krakowian podbija obwarzankami — z takiego założenia wyszli politycy, którzy przez najbliższe dwa tygodnie będą walczyć o fotel prezydenta w stolicy Małopolski.

Łukasz Gibała z naręczem obwarzanków zjawił się tu w poniedziałek o 6:45, niedługo po wschodzie słońca. Była to decyzja na wskroś symboliczna: dokładnie w tym samym miejscu pojawił się dwa lata temu Aleksander Miszalski, kiedy obejmował fotel prezydenta. Razem z połową późniejszych wiceprezydentów częstował kawą i krakowskim preclem, dziękując za zaufanie i głosy. Łukasz Gibała pierwszego dnia drugiej tury kampanii wyborczej zrobił to samo.

Po piętach zaraz zaczęła mu deptać senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, która podczas wieczoru wyborczego zapowiedziała, że „nie odstawi nogi” włożonej między uchylone drzwi do wygranej w wyborczym wyścigu. Około 10 razem ze swoim sztabem pojawiła się w tym samym miejscu i z tą samą przekąską w wiklinowych koszach. Choć nie w tym samym czasie, obydwoje mówili mniej więcej to samo: że przez najbliższe dwa tygodnie chcą rozmawiać z mieszkańcami twarzą w twarz, że planują prezydenturę bez fajerwerków, że nie zamierzają prosić o przekazywanie głosów konkurentów, którzy z wyborczego wyścigu już odpadli.