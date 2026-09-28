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Prawa autorskie: il. Mateusz Mirysil. Mateusz Mirys
28 września 2026

Ściskam dłonie i wręczam obwarzanek. Jaki przepis na sukces mają politycy w Krakowie

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Przed Krakowem ostatnie dwa tygodnie kampanii i druga tura wyborów prezydenckich. Co nas czeka? Kto kogo poprze, a na kogo znajdą się brudy? Co wyniki głosowania Krakowian mówią nam przed wyborami parlamentarnymi? Pytamy ekspertów i polityków.

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Wybory w Krakowie wygrywa się na Rondzie Mogilskim, największym węźle przesiadkowym w mieście. A serca krakowian podbija obwarzankami — z takiego założenia wyszli politycy, którzy przez najbliższe dwa tygodnie będą walczyć o fotel prezydenta w stolicy Małopolski.

Łukasz Gibała z naręczem obwarzanków zjawił się tu w poniedziałek o 6:45, niedługo po wschodzie słońca. Była to decyzja na wskroś symboliczna: dokładnie w tym samym miejscu pojawił się dwa lata temu Aleksander Miszalski, kiedy obejmował fotel prezydenta. Razem z połową późniejszych wiceprezydentów częstował kawą i krakowskim preclem, dziękując za zaufanie i głosy. Łukasz Gibała pierwszego dnia drugiej tury kampanii wyborczej zrobił to samo.

Po piętach zaraz zaczęła mu deptać senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, która podczas wieczoru wyborczego zapowiedziała, że „nie odstawi nogi” włożonej między uchylone drzwi do wygranej w wyborczym wyścigu. Około 10 razem ze swoim sztabem pojawiła się w tym samym miejscu i z tą samą przekąską w wiklinowych koszach. Choć nie w tym samym czasie, obydwoje mówili mniej więcej to samo: że przez najbliższe dwa tygodnie chcą rozmawiać z mieszkańcami twarzą w twarz, że planują prezydenturę bez fajerwerków, że nie zamierzają prosić o przekazywanie głosów konkurentów, którzy z wyborczego wyścigu już odpadli.

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Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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