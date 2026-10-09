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Wybory w Krakowie. Prof. Flis: oglądamy pojedynek na słabości [ROZMOWA]

Angelika Pitoń przeczytasz w 12 minut

—Trudno walczyć o zmianę w mieście, które jest z siebie tak bardzo zadowolone, jak Kraków — uważa prof. Jarosław Flis. Z socjologiem rozmawiamy o słabościach i błędach w kampaniach krakowskich kandydatów na prezydenta. — Przebieranie nogami nie powoduje tsunami, opozycja musi poszukać innej fali. Bo ta, którą widzimy w Krakowie, także tu się skończy.

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