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Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.plFot. Klaudia Radecka...
09 października 2026

Wybory w Krakowie. Prof. Flis: oglądamy pojedynek na słabości [ROZMOWA]

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—Trudno walczyć o zmianę w mieście, które jest z siebie tak bardzo zadowolone, jak Kraków — uważa prof. Jarosław Flis. Z socjologiem rozmawiamy o słabościach i błędach w kampaniach krakowskich kandydatów na prezydenta. — Przebieranie nogami nie powoduje tsunami, opozycja musi poszukać innej fali. Bo ta, którą widzimy w Krakowie, także tu się skończy.

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Angelika Pitoń: Czy my w ogóle mamy o czym rozmawiać? Wszystkie dostępne analizy i sondaże wskazują, że to Łukasz Gibała wygra niedzielne wybory i zostanie prezydentem Krakowa. Czy możemy się więc rozejść, bo Kraków już zdecydował?

Prof. Jarosław Flis: W 2002 roku w Płocku urzędujący prezydent z SLD, Wojciech Hetkowski, zdobył ponad 40 procent głosów w pierwszej turze wyborów. Druga tura wydawała się formalnością – naprzeciwko niego stanął człowiek, który zebrał niecałe 17 procent głosów.

Hetkowski tamte wybory przegrał. Część jego wyborców uznała, że prezydenta już właściwie wybrali wcześniej i drugą turę sobie odpuścili. Zwycięzca dostał w drugiej turze mniej głosów, niż ostateczny przegrany dostał w pierwszej. Podobnie było z resztą w Bydgoszczy.

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Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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