Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 września 2026 Wybory w Rosji już jutro. Ujawniamy wyniki już dziś [GOWORIT MOSKWA] Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 8 minut Władza planuje, że uzyska lepsze wyniki niż w wyborach przed wojną, w 2021 roku. Kampania wyborcza nie przypomina niczego, co znamy. Ale pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy się bać. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Wybory do Dumy, które zaczną się w piątek 18 września i potrwają do niedzieli 20 września, wygra oczywiście partia Putina. Wybory Władimir Putin kazał zorganizować także na terenach okupowanych Ukrainy, a nowi deputowani mają też reprezentować tereny, których Rosja jeszcze podbić nie zdołała.

Władza wybiera sobie posłów, radnych i gubernatorów, a poddani mają to zaakceptować. Kampania wyborcza jest więc operacją, w której władza się mobilizuje i zwiera szeregi. Jak?