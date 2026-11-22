Najgorsza była wiadomość z Teksasu. Dwa lata temu kandydat Trumpa wygrał tam z przewagą 14 punktów, teraz przegrał o 12. Gdyby wyborcy, którzy spotkali się po demokratycznej stronie 3 listopada, zagłosowali za dwa lata, Republikanie mogliby na długo zostać partią mniejszości.

W Las Vegas kampania trwała także po zamknięciu lokali. Trzeba było odnaleźć ludzi, którzy zdążyli zagłosować, ale których głos mógł przepaść. Wystarczyło, by komisja zakwestionowała podpis na kopercie. Ktoś musiał wtedy zapukać do drzwi i wyjaśnić wyborcy, jak potwierdzić, że to jego podpis. Zabrali się do tego ludzie, którzy na co dzień ścielą łóżka w hotelach, pracują w kuchniach i podają drinki w kasynach.