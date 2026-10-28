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Prawa autorskie: Foto JEFF SWENSEN / Getty Images via AFPFoto JEFF SWENSEN / ...
28 października 2026

Wybory w USA. Wojna, drożyzna i poczucie utraty kontroli

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Miliony Amerykanów już zagłosowały. Demokraci liczą na odzyskanie Kongresu i możliwość zajrzenia ekipie prezydenta w papiery. Pomóc mogą im wyborcy, którzy jeszcze dwa lata temu głosowali na Trumpa. Przyglądamy się temu w Ohio.

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„Ludzie wciąż są wściekli, podstawowe problemy się pogłębiły, życie kosztuje coraz więcej. Znów zechcą ukarać urzędującego prezydenta” – mówi mi w Cincinnati Dani Isaacsohn, przywódca demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów stanu Ohio. Reprezentuje część Cincinnati, ale opisuje mechanizm, który zdecydowanie wykracza poza jego stan.

Amerykanie regularnie wymieniają ludzi u władzy i czekają, aż poprawi się ich życie.

Do wyborów 3 listopada został niecały tydzień. Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków federalnej Izby Reprezentantów, część Senatu, a także gubernatorów i stanowe parlamenty. Dla Trumpa stawką jest swoboda rządzenia przez drugą połowę kadencji. Utrata choćby jednej izby Kongresu da demokratom możliwość blokowania ustaw i prowadzenia dochodzeń dotyczących jego administracji. Prezydent pozostanie w Białym Domu, ale skończy się sytuacja, w której jego partia kontroluje obie izby.

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wybory w USA

Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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