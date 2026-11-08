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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
08 listopada 2026

Zamach w Krakowie: co robić w sytuacji zagrożenia? „Naszym pierwszym zadaniem jest przetrwać”

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Coraz częściej w sytuacjach kryzysowych odruchem staje się wyciągnięcie telefonu, a nie zastanowienie się, czy ktoś obok nie potrzebuje pomocy – mówi Małgorzata Rejman-Karolewska, ekspertka ds. bezpieczeństwa. Po zamachu w Krakowie pytamy o to, jak w kryzysie zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i innych.

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Marcel Wandas, OKO.press: Na co wygląda ten atak? Wczoraj usłyszałem od eksperta, że w przypadku zamachu aktywnego strzelca są trzy opcje: może być to osoba zaburzona, osoba odurzona, lub osoba zradykalizowana. Z czego może wynikać takie zachowanie?

Małgorzata Rejman-Karolewska, prezeska Stowarzyszenia Salus Prima, które zajmuje się m.in. edukacją z zakresu bezpieczeństwa: Przede wszystkim zachowałabym dużą ostrożność w formułowaniu ocen. Sprowadzanie takiego zdarzenia do trzech hipotez – zaburzeń psychicznych, odurzenia lub radykalizacji – jest dużym uproszczeniem.

Na tym etapie nie powinniśmy diagnozować sprawcy ani przypisywać mu motywacji, których nie potwierdzają ustalenia śledczych.

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Bezpieczeństwo

Kraków

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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