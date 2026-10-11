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Prawa autorskie: neo-sędzia SNneo-sędzia SN
11 października 2026

Zamach w SN: Prezes Kapiński chce w ekspresowym tempie zalegalizować neo-sędziów SN

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Jak ustaliło OKO.press, na początku listopada ma zebrać się pełen skład SN, by przyjąć uchwałę zabraniającą podważania statusu wadliwych neo-sędziów. O jej wydanie wnosi pełniący funkcję I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, który też jest wadliwym neo-sędzią.

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Posiedzenie pełnego składu SN zaplanowano już na 5 listopada 2026 roku. Mimo że wniosek prezesa Zbigniewa Kapińskiego – na zdjęciu u góry – jest z 6 października tego roku.

Pełny skład SN – czyli wszyscy legalni sędziowie SN i neo-sędziowie, którzy mają już większość – ma rozstrzygnąć rzekomą rozbieżność „w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN”.

We wniosku pełniący funkcje prezesa SN Kapiński pyta:

  • Czy sędzia w sprawowaniu urzędu, sąd lub inny organ władzy publicznej jest związany aktem stanowienia lub stosowania prawa, który w trybie innym niż wynikający z artykułu 180 ustęp 2 Konstytucji RP podważa skuteczność powołania na urząd sędziego przez prezydenta RP?
  • Czy podważanie powołania lub jego skuteczności w trybie innym niż przewidziany w artykule 180 ustęp 2 Konstytucji RP może prowadzić do odpowiedzialności piastuna organu władzy publicznej, w tym sędziego, w szczególności dyscyplinarnej lub prawnokarnej?

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Zbigniew Kapiński

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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