Zapaść warszawskiego Muzeum Literatury. Związki apelują o porozumienie
Z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odchodzą pracownicy, dramatycznie spadła frekwencja i przyszłość placówki znalazła się pod znakiem zapytania. Konieczne jest porozumienie władz Mazowsza i ministerstwa kultury dla ratowania instytucji. Apelują o nie związki zawodowe.
Wszystkie trzy związki zawodowe działające w Muzeum Literatury w Warszawie: NSZZ „Solidarność”, Inicjatywa Pracownicza oraz Związek Zawodowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zaapelowały do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie rozmów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie umowy o współprowadzeniu placówki.
W lutym 2026 roku ministra kultury Marta Cienkowska podjęła decyzję o wycofaniu MKiDN ze współprowadzenia muzeum. Była to reakcja na powołanie warszawskiej polityczki KO Beaty Michalec na dyrektorkę muzeum – wbrew opinii muzealników i środowisk literackich oraz bez wymaganej zgody ministerstwa. Michalec wygrała upolityczniony konkurs, w którym większość w komisji stanowili urzędnicy i politycy związani z Urzędem Marszałkowskim i koalicją KO-PSL.
„Mimo jednoznacznych opinii ekspertów i środowiska literackiego samorząd mazowiecki woli kierować się interesem partyjnym. To postawa głęboko szkodliwa i niszcząca dla wspólnej kultury” – komentowała wówczas minister Cienkowska.
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