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Prawa autorskie: Foto Krzysztof Dudzik-GórnickiFoto Krzysztof Dudzi...
28 września 2026

Zapaść warszawskiego Muzeum Literatury. Związki apelują o porozumienie

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Z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odchodzą pracownicy, dramatycznie spadła frekwencja i przyszłość placówki znalazła się pod znakiem zapytania. Konieczne jest porozumienie władz Mazowsza i ministerstwa kultury dla ratowania instytucji. Apelują o nie związki zawodowe.

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Wszystkie trzy związki zawodowe działające w Muzeum Literatury w Warszawie: NSZZ „Solidarność”, Inicjatywa Pracownicza oraz Związek Zawodowy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zaapelowały do Zarządu Województwa Mazowieckiego o podjęcie rozmów z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie umowy o współprowadzeniu placówki.

W lutym 2026 roku ministra kultury Marta Cienkowska podjęła decyzję o wycofaniu MKiDN ze współprowadzenia muzeum. Była to reakcja na powołanie warszawskiej polityczki KO Beaty Michalec na dyrektorkę muzeum – wbrew opinii muzealników i środowisk literackich oraz bez wymaganej zgody ministerstwa. Michalec wygrała upolityczniony konkurs, w którym większość w komisji stanowili urzędnicy i politycy związani z Urzędem Marszałkowskim i koalicją KO-PSL.

„Mimo jednoznacznych opinii ekspertów i środowiska literackiego samorząd mazowiecki woli kierować się interesem partyjnym. To postawa głęboko szkodliwa i niszcząca dla wspólnej kultury” – komentowała wówczas minister Cienkowska.

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Na zdjęciu Roman Pawłowski-Felberg
Roman Pawłowski-Felberg

Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski” (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość” (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej” w Lublinie „Strzała 2015”. Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.

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