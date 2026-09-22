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Prawa autorskie: Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFPPhoto by AHMAD AL-RU...
22 września 2026

Zapomnij o tanim paliwie. Jak wojny o ropę kształtują nasz świat

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Dlaczego wojna USA z Iranem trwa tak długo? Czy można powiedzieć, że Irańczycy ją wygrywają? I co dzisiejszy kryzys paliwowy mówi nam o współczesnej gospodarce? Rozmawiamy z dr. Guyem Laronem, autorem wydanej przez Uniwersytet Yale książki „Oil Wars”.

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Jakub Szymczak, OKO.press: Jak definiuje Pan wojnę o ropę?

Dr Guy Laron*, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie: Wojna o ropę może być konfliktem o kontrolę nad miejscem, gdzie wydobywa się ropę. Może dotyczyć jakiegokolwiek terytorium lub obiektu, który znajduje się pomiędzy towarem – w naszym przypadku to ropa – a rynkiem, gdzie tę ropę się sprzedaje.

Żeby dostać się na rynek, ropa przebywa długą drogę. Musi zostać przetransportowana przez różne trudne geograficzne punkty, takie jak Cieśnina Ormuz, Cieśnina Bab el-Mandeb czy Kanał Sueski. Ale na tę drogę składają się też obiekty infrastrukturalne: rafinerie czy rurociągi. Każdy z tych „przystanków” można wykorzystać jako broń. Patrząc na te ogólne zasady, można spokojnie nazwać dzisiejszą wojnę z Iranem wojną o ropę.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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