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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
03 listopada 2026

Zarzuty dla Święczkowskiego: za Pegasusa i Hermesa, blokowanie sędziów TK i karne delegacje

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Prokuratura Krajowa ujawniła, jakie zarzuty karne chce postawić Bogdanowi Święczkowskiemu. Są one związane z jego decyzjami, które podjął jako prezes Trybunału Konsytucyjnego i wcześniej jako prokurator krajowy za rządów PiS.

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Komunikat został opublikowany we wtorek 3 listopada 2026 roku. Prokuratura będzie mogła postawić zarzuty prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu (na zdjęciu u góry), jeśli Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchyli mu immunitet. Wnioski w tej sprawie w piątek 30 października skierował do TK Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Wniosków jest pięć. Początkowo Żurek złożył ich cztery, ale we wtorek złożono kolejny, nowy wniosek z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Nie można też wykluczyć kolejnych, bo jak pisaliśmy w OKO.press, trwa co najmniej dziewięć śledztw, w których Święczkowskiemu może to grozić.

Szósty wniosek o uchylenie immunitetu dotyczy wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, który obecnie jest również zawieszony.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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