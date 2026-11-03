Zarzuty dla Święczkowskiego: za Pegasusa i Hermesa, blokowanie sędziów TK i karne delegacje

Prokuratura Krajowa ujawniła, jakie zarzuty karne chce postawić Bogdanowi Święczkowskiemu. Są one związane z jego decyzjami, które podjął jako prezes Trybunału Konsytucyjnego i wcześniej jako prokurator krajowy za rządów PiS.

Komunikat został opublikowany we wtorek 3 listopada 2026 roku. Prokuratura będzie mogła postawić zarzuty prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu (na zdjęciu u góry), jeśli Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK uchyli mu immunitet. Wnioski w tej sprawie w piątek 30 października skierował do TK Prokurator Generalny Waldemar Żurek .

Wniosków jest pięć. Początkowo Żurek złożył ich cztery, ale we wtorek złożono kolejny, nowy wniosek z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Nie można też wykluczyć kolejnych, bo jak pisaliśmy w OKO.press, trwa co najmniej dziewięć śledztw, w których Święczkowskiemu może to grozić.