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Prawa autorskie: Fot. Przemysław Wierzchowski/Agencja Wyborcza.pl.Fot. Przemysław Wier...
24 września 2026

Zarzuty dla urzędniczki prezydenta Nawrockiego i komentatora TV Republika. Za nagonkę na sędziów

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Zarzuty karne dostali wpływowi za władzy PiS piarowcy. Za organizację kampanii oczerniającej sędziów „Sprawiedliwe sądy”, która poprzedziła atak władzy PiS na wymiar sprawiedliwości. W nagonce na sędziów brała udział Polska Fundacja Narodowa.

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Zarzuty postawiła Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo ws. oszczerczej kampanii „Sprawiedliwe Sądy” z 2017 roku. W środę 23 września 2026 roku zarzuty dostała Anna P., obecnie szefowa biura wydarzeń prezydenta w kancelarii Karola Nawrockiego i Piotr M., obecnie komentator prawicowej TV Republika Tomasza Sakiewicza.

Zarzuty dotyczą okresu, gdy oboje mieli duży wpływ na działania wizerunkowe władzy PiS, na początku jej władzy i brali udział w kampaniach wyborczych. Anna P. zajmowała się obsługą medialną w kancelarii premier Beaty Szydło. A Piotr M. związany wcześniej z partią Ziobry, został szefem Centrum Informacyjnego Rządu.

W 2017 roku zarejestrowali jednak firmę Solvere i świadczyli swoje usługi za pieniądze. To do tej spółki w 2017 roku trafiło bez przetargu warte 240 tysięcy złotych zlecenie z Polskiej Fundacji Narodowej (Onet pisał, że było to nawet 1,2 miliona złotych), do której szedł szeroki strumień pieniędzy — ze spółek skarbu państwa — na promocję Polski.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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