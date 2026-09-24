Zarzuty dla urzędniczki prezydenta Nawrockiego i komentatora TV Republika. Za nagonkę na sędziów

Zarzuty postawiła Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo ws. oszczerczej kampanii „Sprawiedliwe Sądy” z 2017 roku. W środę 23 września 2026 roku zarzuty dostała Anna P ., obecnie szefowa biura wydarzeń prezydenta w kancelarii Karola Nawrockiego i Piotr M ., obecnie komentator prawicowej TV Republika Tomasza Sakiewicza.

Zarzuty dotyczą okresu, gdy oboje mieli duży wpływ na działania wizerunkowe władzy PiS, na początku jej władzy i brali udział w kampaniach wyborczych. Anna P. zajmowała się obsługą medialną w kancelarii premier Beaty Szydło . A Piotr M. związany wcześniej z partią Ziobry, został szefem Centrum Informacyjnego Rządu.

W 2017 roku zarejestrowali jednak firmę Solvere i świadczyli swoje usługi za pieniądze. To do tej spółki w 2017 roku trafiło bez przetargu warte 240 tysięcy złotych zlecenie z Polskiej Fundacji Narodowej (Onet pisał, że było to nawet 1,2 miliona złotych), do której szedł szeroki strumień pieniędzy — ze spółek skarbu państwa — na promocję Polski.