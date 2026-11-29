W obliczu niedostatecznie szybkiej transformacji energetycznej i pogłębiającego się kryzysu środowiskowego geoinżynieria klimatyczna może wydawać się obiecującą drogą ratunku. Eksperci ostrzegają jednak, że nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć skutków jej wykorzystania.

W Arktyce naukowcy wypompowują tysiące hektolitrów wody na powierzchnię, by pogrubić warstwę lodu. Wysoko nad nimi specjalistyczne samoloty rozpylają w stratosferze mikroskopijne cząsteczki siarki, delikatnie zmieniając kolor nieba. Jeszcze wyżej – już na orbicie Ziemi – setki sterowanych przez sztuczną inteligencję satelitów z gigantycznymi lustrami odbijają nadmiar energii słonecznej z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Na lądzie słychać buczenie rozległej sieci instalacji pochłaniających dwutlenek węgla z atmosfery; oceany przemierzają statki rozpylające aerozole mające rozjaśnić niskie nadmorskie chmury.

To wizja, w której w starciu z globalnym ociepleniem stawiamy va banque na geoinżynierię klimatyczną. Chociaż na całym świecie produkujemy coraz więcej energii ze źródeł odnawialnych, a także – choć znacznie wolniej – z elektrowni jądrowych, globalne emisje gazów cieplarnianych nadal rosną. W kwestii walki ze zmianami klimatu trudno jest dziś być optymistą: autorzy najnowszego raportu Programu Środowiskowego ONZ otwarcie twierdzą, że wizja, w której wzrost średnich temperatur w stosunku do ery przedprzemysłowej ograniczy się do 1,5°C, jest już mrzonką.