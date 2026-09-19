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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
19 września 2026

Zbokulary. Uważaj, Meta cię nagrywa

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Nagrywające dźwięk i obraz okulary Mety, podsłuchujące zegarki Apple, pracownicy Tesli wymieniający się pikantnymi nagraniami z wewnętrznych kamer cudzych samochodów producenta. Wielkie firmy technologiczne nagrywają wszystko i wszystkich. Nie są one godne naszego zaufania.

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Sprzedanych zostało już kilka milionów sztuk okularów z kamerkami i możliwością nagrywania dźwięku, opracowanych i promowanych przez firmę Meta. Byłbym zaskoczony, gdyby ktokolwiek był zaskoczony faktem, że niemal z dnia na dzień pojawia się coraz więcej przykładów wykorzystywania ich do nagrywania osób – zwłaszcza kobiet – bez ich zgody.

Nagrania lądują potem w Internecie. Również bez ich zgody, rzecz jasna.

Okulary mają małą diodę, która świeci się, gdy nagrywanie jest aktywne. Diodę łatwo jednak pomylić z odbiciem innego źródła światła. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle trzeba wiedzieć, że mogą być w naszym otoczeniu tego typu okulary i że światełko jakiejś białej diody może oznaczać, że ktoś nas właśnie nagrywa.

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Na zdjęciu Michał rysiek Woźniak
Michał rysiek Woźniak

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, administrator sieci i aktywista w zakresie praw cyfrowych. Studiował filozofię, był członkiem Rady ds. Cyfryzacji, jest współzałożycielem warszawskiego Hackerspace’a. Pracował jako Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Informacji w OCCRP – The Organised Crime and Corruption Reporting Project, konsorcjum ośrodków śledczych, mediów i dziennikarzy działających w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Środkowej i Ameryce Środkowej. Współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych zajmujących się prawami cyfrowymi w kraju i za granicą. Współautor „Net Neutrality Compendium” oraz “Katalogu Kompetencji Medialnych”.

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