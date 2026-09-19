Zbokulary. Uważaj, Meta cię nagrywa

Nagrywające dźwięk i obraz okulary Mety, podsłuchujące zegarki Apple, pracownicy Tesli wymieniający się pikantnymi nagraniami z wewnętrznych kamer cudzych samochodów producenta. Wielkie firmy technologiczne nagrywają wszystko i wszystkich. Nie są one godne naszego zaufania.

Sprzedanych zostało już kilka milionów sztuk okularów z kamerkami i możliwością nagrywania dźwięku, opracowanych i promowanych przez firmę Meta. Byłbym zaskoczony, gdyby ktokolwiek był zaskoczony faktem, że niemal z dnia na dzień pojawia się coraz więcej przykładów wykorzystywania ich do nagrywania osób – zwłaszcza kobiet – bez ich zgody .

Okulary mają małą diodę, która świeci się, gdy nagrywanie jest aktywne. Diodę łatwo jednak pomylić z odbiciem innego źródła światła. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle trzeba wiedzieć, że mogą być w naszym otoczeniu tego typu okulary i że światełko jakiejś białej diody może oznaczać, że ktoś nas właśnie nagrywa.