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Prawa autorskie: Fot. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych UkrainyFot. Państwowa Służb...
01 października 2026

Ukraina ma nowy system alarmów przeciwlotniczych, by gospodarka nie stanęła

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– Nikt już nie wytrzymywał alarmów, które trwały niemal bez przerwy – mówi OKO.press Diana, przedsiębiorczyni z Kijowa. Tłumaczymy, po co są teraz dwa alarmy i co się dzieje, gdy jest żółty alarm, a co, gdy ogłaszany jest alarm czerwony.

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Na początku września 2026 roku ukraiński rząd zmienił system alarmów przeciwlotniczych dla ludności. Uchwalone rozwiązania dostosowują funkcjonowanie państwa, biznesu i infrastruktury do nowej taktyki dronowego terroru Rosjan. W ostatnich tygodniach Rosja praktycznie nieustannie wysyła na Ukrainę drony w małych grupach, m.in. drony odrzutowe, które są znacznie szybsze niż zwykłe uderzeniowe Szahidy, przez co w stolicy kraju syreny codziennie wyją przez wiele godzin.

Rosjanie chcą uniemożliwić cywilom życie oraz zatrzymać ukraińską gospodarkę.

W tej sytuacji konieczne było bardziej precyzyjne określenie zagrożeń. Teraz w Ukrainie rozróżniane są dwa poziomy zagrożenia:

  • żółty – kiedy jest atak dronowy i
  • czerwony – kiedy jest zagrożenie rakietowe lub zmasowany atak dronowo-rakietowy.

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Na zdjęciu Krystyna Garbicz
Krystyna Garbicz

Jest dziennikarką, reporterką. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisała na portalu dla Ukraińców w Krakowie — UAinKraków.pl oraz do charkowskiego Gwara Media. W OKO.press pisze o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej skutkach, codzienności wojennej Ukraińców. Opisuje również wyzwania ukraińskich uchodźców w Polsce, np. związane z edukacją dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Od czasu do czasu uczestniczy w debatach oraz wydarzeniach poświęconych tematowi wojny w Ukrainie.

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