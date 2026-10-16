Prawa autorskie: Fot. Nicolas TUCAT / AFP Fot. Nicolas TUCAT /... Prawa autorskie: Fot. Nicolas TUCAT / AFP Fot. Nicolas TUCAT /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 października 2026 Dodaj nas w Google Zełenski w Brukseli: Albo Ukraina wytrwa, albo ruszy na was 20 mln uciekinierów przed Putinem Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 6 minut Putin nie chce Donbasu, on chce zniszczyć Ukrainę. Naprawdę uważacie, że to dla Donbasu szedł na Kijów? Musimy się bronić, to jest kwestia naszego istnienia. Jeśli Ukraina padnie, 20 mln Ukraińców ruszy na zachód. Europa musi to zrozumieć – mówi prezydent Ukrainy. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Nicolas TUCAT / AFP Fot. Nicolas TUCAT /... Prawa autorskie: Fot. Nicolas TUCAT / AFP Fot. Nicolas TUCAT /...

Konferencję prasową po spotkaniu z liderami UE w Brukseli Zełenski prowadził po ukraińsku. Ale w tym momencie przeszedł na angielski. Pytanie dotyczyło tego, czy nie obawia się, iż Europa, po kolejnych wyborach w krajach członkowskich, odwróci się do Ukrainy.

Przed spotkaniem przywódcy unijni zapewnili Ukrainę o dalszym wsparciu – mimo wolty Ameryki Trumpa, który nie tylko dogaduje się z Putinem (w sprawie dostaw diesla, znoszenia sankcji na diesel i flotę cieni czy w sprawie rosyjskich zamrożonych aktywów), ale publicznie opowiada, że lepiej mu się rozmawia z Putinem niż z prezydentem Zełenskim.