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Prawa autorskie: Fot. Nicolas TUCAT / AFPFot. Nicolas TUCAT /...
16 października 2026

Zełenski w Brukseli: Albo Ukraina wytrwa, albo ruszy na was 20 mln uciekinierów przed Putinem

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Putin nie chce Donbasu, on chce zniszczyć Ukrainę. Naprawdę uważacie, że to dla Donbasu szedł na Kijów? Musimy się bronić, to jest kwestia naszego istnienia. Jeśli Ukraina padnie, 20 mln Ukraińców ruszy na zachód. Europa musi to zrozumieć – mówi prezydent Ukrainy.

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Konferencję prasową po spotkaniu z liderami UE w Brukseli Zełenski prowadził po ukraińsku. Ale w tym momencie przeszedł na angielski. Pytanie dotyczyło tego, czy nie obawia się, iż Europa, po kolejnych wyborach w krajach członkowskich, odwróci się do Ukrainy.

Przed spotkaniem przywódcy unijni zapewnili Ukrainę o dalszym wsparciu – mimo wolty Ameryki Trumpa, który nie tylko dogaduje się z Putinem (w sprawie dostaw diesla, znoszenia sankcji na diesel i flotę cieni czy w sprawie rosyjskich zamrożonych aktywów), ale publicznie opowiada, że lepiej mu się rozmawia z Putinem niż z prezydentem Zełenskim.

„Ja reprezentuje Ukrainę, państwo i nasz naród. Zostaliśmy napadnięci. Mamy prawo się bronić” – powiedział Wołodymyr Zełenski pytany o komentarz do wypowiedzi Trumpa. A przy innej okazji dodał: „A mnie się z prezydentem Trumpem rozmawia łatwiej niż z Putinem”.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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