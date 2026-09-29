Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 września 2026 Zgody (nie)świadome. Szpitale nie respektują praw rodzących kobiet [RAPORT] Oliwia Gęsiarz przeczytasz w 7 minut Co piątą rodzącą zbadano przez pochwę bez uzyskania uprzedniej zgodę. Od kobiet wciąż oczekuje się, że domyślnie zgodzą się na wszystko, a podpis na szpitalnych dokumentach ma być jedynie formalnością. Raport Fundacji Matecznik pokazuje, ile trzeba jeszcze poprawić. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc... Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Krzysztof Zatyc...

Wydawałoby się, że kobieta na oddziale położniczym powinna znajdować się cały czas w centrum uwagi. Tymczasem zdanie kobiet na porodówkach często jest wprost ignorowane. W konsekwencji dla 14 proc. z nich poród staje się negatywnym lub wręcz traumatycznym doświadczeniem.

Fundacja Matecznik opublikowała w połowie września raport analizujący przestrzeganie prawa do wyrażania świadomej zgody na udzielanie świadczeń medycznych na oddziałach ginekologiczno-położniczych w województwie wielkopolskim.