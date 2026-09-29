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Prawa autorskie: Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.plFot. Krzysztof Zatyc...
29 września 2026

Zgody (nie)świadome. Szpitale nie respektują praw rodzących kobiet [RAPORT]

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Co piątą rodzącą zbadano przez pochwę bez uzyskania uprzedniej zgodę. Od kobiet wciąż oczekuje się, że domyślnie zgodzą się na wszystko, a podpis na szpitalnych dokumentach ma być jedynie formalnością. Raport Fundacji Matecznik pokazuje, ile trzeba jeszcze poprawić.

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Wydawałoby się, że kobieta na oddziale położniczym powinna znajdować się cały czas w centrum uwagi. Tymczasem zdanie kobiet na porodówkach często jest wprost ignorowane. W konsekwencji dla 14 proc. z nich poród staje się negatywnym lub wręcz traumatycznym doświadczeniem.

Fundacja Matecznik opublikowała w połowie września raport analizujący przestrzeganie prawa do wyrażania świadomej zgody na udzielanie świadczeń medycznych na oddziałach ginekologiczno-położniczych w województwie wielkopolskim.

Od kobiet wciąż oczekuje się zgody na wszystko, a podpis na szpitalnych dokumentach ma być jedynie formalnością. Przyjmuje się, że zgoda to zgoda – nieważne, że przed jej udzieleniem nie padły odpowiedzi na pytania. Choć znowelizowany Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej (SOOO) miał to zmienić, rzeczywistość nadal pozostawia sporo do życzenia.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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