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Prawa autorskie: fot. Patryk Strzałkowskifot. Patryk Strzałko...
24 września 2026

Zielona Tarcza Wschód – mokradła zamiast betonu? Przygraniczne gminy są za, choć niewiele wiedzą

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Łączymy ochronę przyrody z obronnością państwa — ogłaszało w maju z satysfakcją Ministerstwo Klimatu. Mijają miesiące a wokół pomysłu Zielonej Tarczy Wschód wciąż wiele znaków zapytania.

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— Zielona Tarcza? Coś mi przemknęło w mediach, ale niewiele mi to mówi — przyznaje mieszkaniec wsi Kruszyniany, niecałe 4 kilometry od granicy z Białorusią. — To by się pewnie wiązało z pozyskiwaniem terenu, zakazami wejścia do lasów, ograniczeniami? — dopytuje.

Rządowy program Tarczy Wschód ma „wzmocnić odporność na ataki i wojnę hybrydową” i „odstraszać potencjalnych agresorów”. W pięciu województwach powstają linie obronne (takie jak okopy czy zapory przeciwczołgowe z betonowych jeży), a także zaplecze logistyczne i schrony.

Program ma także swój „komponent przyrodniczy”, który bazuje na zaproponowanej przez naukowców koncepcji „Zielonej Tarczy”. Wskazują oni, że odpowiednie zarządzanie środowiskiem może pomóc zarówno w zabezpieczeniu granicy, jak i poprawić stan przyrody.

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Na zdjęciu Patryk Strzałkowski
Patryk Strzałkowski

Dziennikarz specjalizujący się w tematyce klimatycznej, środowiskowej i sprawach zagranicznych, autor m.in. cyklu Piątki dla klimatu. Laureat nagrody Dziennikarz dla planety, przyznanej w ramach nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2023 roku. Absolwent programu Oxford Climate Journalism Network i Polskiej Szkoły Reportażu.

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