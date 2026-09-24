Prawa autorskie: fot. Patryk Strzałkowski fot. Patryk Strzałko... Prawa autorskie: fot. Patryk Strzałkowski fot. Patryk Strzałko...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 września 2026 Zielona Tarcza Wschód – mokradła zamiast betonu? Przygraniczne gminy są za, choć niewiele wiedzą Patryk Strzałkowski przeczytasz w 10 minut Łączymy ochronę przyrody z obronnością państwa — ogłaszało w maju z satysfakcją Ministerstwo Klimatu. Mijają miesiące a wokół pomysłu Zielonej Tarczy Wschód wciąż wiele znaków zapytania. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Patryk Strzałkowski fot. Patryk Strzałko... Prawa autorskie: fot. Patryk Strzałkowski fot. Patryk Strzałko...

— Zielona Tarcza? Coś mi przemknęło w mediach, ale niewiele mi to mówi — przyznaje mieszkaniec wsi Kruszyniany, niecałe 4 kilometry od granicy z Białorusią. — To by się pewnie wiązało z pozyskiwaniem terenu, zakazami wejścia do lasów, ograniczeniami? — dopytuje.

Rządowy program Tarczy Wschód ma „wzmocnić odporność na ataki i wojnę hybrydową” i „odstraszać potencjalnych agresorów”. W pięciu województwach powstają linie obronne (takie jak okopy czy zapory przeciwczołgowe z betonowych jeży), a także zaplecze logistyczne i schrony.