0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.plFot. Mateusz Skwarcz...
03 września 2026

Czy politycy żałują dzieciom kotletów? Tłumaczymy, co tak naprawdę zmienia się na szkolnych stołówkach

przeczytasz w 7 minut

Nowy rok szkolny przyniósł prawicy nowego wroga: roślinny obiad. Tymczasem rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zmienia znacznie więcej niż liczbę schabowych na uczniowskim talerzu. Marta Dymek-Boniecka: „W podawaniu do posiłków warzyw i owoców jest również pewien aspekt sprawiedliwości społecznej i wyrównywania szans”.

Google News

„Ekipa rządząca przeprowadza zamach na suwerenność rodziców i zmusza dzieci do jedzenia bezsmakowych brei z fasoli” – tak w skrócie dałoby się przedstawić narrację, którą prawica próbuje opisać obowiązujące od początku nowego roku szkolnego zasady żywienia w szkołach.

Czym ma się objawiać ten terror? Ograniczeniem smażonych potraw, wprowadzeniem opcji roślinnych i określeniem konkretnej liczby dań mięsnych serwowanych każdego tygodnia. A to wszystko przy pomocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 roku.

Zanim jednak złapiemy się wszyscy za głowy i zaczniemy się zastanawiać, czy i jak można uratować dzieci przed niedoborami witaminy M (jak „mięso”), pora uporządkować fakty. O tym, co tak naprawdę zmienia się na szkolnych stołówkach, rozmawiamy z Martą Dymek-Boniecką – promotorką kuchni roślinnej, kulturoznawczynią, założycielką Fundacji Jadłonomia i ekspertką koalicji SOS dla Edukacji, zaangażowaną we wprowadzane zmiany. Koalicja przygotowała przewodnik dla dyrekcji oraz pracowników placówek stojących przed wyzwaniem realizacji założeń rozporządzenia.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Edukacja

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia

SOS dla Edukacji

szkoła

weganizm

wegetarianizm

Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

Komentarze

Nasze tematy