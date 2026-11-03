Kotula o zmianach w prawie rodzinnym: „Pierwszy projekt był skrojony pod wyborców Konfederacji”

„Dziecko ma być w centrum. To mój priorytet”. Katarzyna Kotula opowiada OKO.press o sporze wokół zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, poprawkach wynegocjowanych przez Lewicę i o tym, w jaki sposób pierwsza wersja nowelizacji uwzględniała przede wszystkim oczekiwania środowisk skrajnych. 3 listopada projekt przyjął rząd.

Projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości ma uporządkować zasady dotyczące kontaktów z dziećmi i pieczy nad nimi po rozstaniu rodziców. Jednym z najważniejszych elementów propozycji jest uregulowanie kwestii pieczy współdzielonej. Ta forma opieki nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców wynika z zachodzących w Polsce zmian społecznych. Opieka nad dzieckiem przestała być tylko „sprawą matek”. Ojcowie też domagają się swoich praw. Proponowana nowelizacja od początku budziła jednak kontrowersje. Ekspertki i eksperci wskazywali na ryzyko pomijania przemocy domowej przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad dzieckiem.