Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 Awantura o rektora. „Nie było go rok, dziś zasiadł w sali konferencyjnej i rozpoczął urzędowanie” Angelika Pitoń przeczytasz w 7 minut Piotr Borek od roku nie jest rektorem Uniwersytetu im. KEN w Krakowie, odwołał go Minister Nauki. We wtorek WSA uznał, że łamanie przez niego praw pracowniczych nie miało rażącego charakteru. I choć decyzja nie jest prawomocna, prof. Borek z samego rana pojawił się w murach uczelni, żądając powrotu na stanowisko. „Już zajął salę konferencyjną” – słyszymy Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Jak dowiedziało się OKO.press, do Krakowa w trybie pilnym zmierza delegacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zarówno resort, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie mają wątpliwości: decyzja sądu z 29 września o uchyleniu odwołania nie ma skutku natychmiastowego, co więcej: nie oznacza, że Piotr Borek może wrócić na wcześniej zajmowane stanowisko rektora Uniwersytetu im. KEN.

Piotr Borek próbuje siłą przejąć kierownicze stanowisko na uczelni. Jak ustaliliśmy, profesor 30 września z samego rana pojawił się w budynku uniwersytetu i zażądał przekazania mu funkcji. Zasiadł w sali konferencyjnej rektoratu i razem z byłym prorektorem Robertem Stawarzem rozpoczęli urzędowanie, ignorując przepisy obowiązującego prawa. Na uczelni zapanował popłoch. Uniwersytet jest bowiem mocno podzielony, wciąż wielu pracowników wspiera i popiera rektora, który jeszcze za swoich rządów zasłużył na miano uniwersyteckiej ikony Prawa i Sprawiedliwości.