Prawa autorskie: 17.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 1/3 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Premier Donald Tusk podczas wspolnej konferencji prasowej z kanclerzem Republiki Austrii Christianem Stockerem . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 17.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 17.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 1/3 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Premier Donald Tusk podczas wspolnej konferencji prasowej z kanclerzem Republiki Austrii Christianem Stockerem . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 17.09.2026 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 września 2026 Czego się boi koalicja Tuska? Paliwa, Ukraina i zdrowie. „Jest potrzebny efekt wow” Agata Szczęśniak przeczytasz w 8 minut Dobre nastroje, jakie dziś panują w koalicji rządzącej, mogą szybko prysnąć. W pięciu sprawach rząd Donalda Tuska może się potknąć. A żeby realnie dominować nad opozycją potrzebuje „faktora X” Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: 17.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 1/3 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Premier Donald Tusk podczas wspolnej konferencji prasowej z kanclerzem Republiki Austrii Christianem Stockerem . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 17.09.2026 Warszawa ... Prawa autorskie: 17.09.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 1/3 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Premier Donald Tusk podczas wspolnej konferencji prasowej z kanclerzem Republiki Austrii Christianem Stockerem . Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 17.09.2026 Warszawa ...

U progu jesieni 2026, rok przed wyborami, koalicja rządząca odzyskała dobry nastrój. Jak pisaliśmy, rozwijająca się sprawa Zondacrypto i przejęcie Trybunału Konstytucyjnego mają dać napęd na najbliższe miesiące. Koalicja Donalda Tuska odzyskała też wigor dzięki skonfliktowanej opozycji.

„Słabi są!” – cieszy się osoba z administracji rządowej. Dodaje jednak: „Ale nadal mają więcej głosów. Gdyby wybory były dziś, to opozycja by wygrała. Jak przyjdzie co do czego, to mobilizacja będzie na emocji przeciwko rządowi i ludzie pójdą, żeby obalić rząd”.