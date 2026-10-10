Czy jeść śniadanie, czy nie? Oto jest pytanie
Kto czyni roztropnie: ten, kto głodny stawia czoło dnia wyzwaniom? Czy ten, kto przeciwnościom stawia kres już syty? To skomplikowane. Śniadania na pewno nie są niczym oczywistym. Bardzo długo uważano je za grzech lub słabość.
Spór o śniadania przypomina wojnę masła z margaryną. Jedni twierdzą, że zdrowe jest masło, margaryna szkodzi. Inni, że jest dokładnie odwrotnie: to margaryna szkodzi, a zdrowe jest masło. Ten spór już osądzaliśmy na łamach OKO.press.
Przeczytaj także:
Ze śniadaniami jest podobnie. Są ludzie, którzy nie wyjdą rano z domu bez pożywnego pierwszego posiłku. Są i tacy, którzy do południa funkcjonują tylko na porannej kawie.
Komentarze