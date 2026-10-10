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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
10 października 2026

Czy jeść śniadanie, czy nie? Oto jest pytanie

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Kto czyni roztropnie: ten, kto głodny stawia czoło dnia wyzwaniom? Czy ten, kto przeciwnościom stawia kres już syty? To skomplikowane. Śniadania na pewno nie są niczym oczywistym. Bardzo długo uważano je za grzech lub słabość.

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Spór o śniadania przypomina wojnę masła z margaryną. Jedni twierdzą, że zdrowe jest masło, margaryna szkodzi. Inni, że jest dokładnie odwrotnie: to margaryna szkodzi, a zdrowe jest masło. Ten spór już osądzaliśmy na łamach OKO.press.

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Ze śniadaniami jest podobnie. Są ludzie, którzy nie wyjdą rano z domu bez pożywnego pierwszego posiłku. Są i tacy, którzy do południa funkcjonują tylko na porannej kawie.

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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