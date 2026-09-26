Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 26 września 2026 Czy Ministerstwo Cyfryzacji potrafi zapewnić Polsce cyfrową suwerenność? Joanna Cisowska przeczytasz w 11 minut Administracja publiczna w Polsce stoi na zamkniętym oprogramowaniu. W 99,8% przypadków systemem operacyjnym jest Microsoft Windows. Czy można brać na poważnie deklaracje niezależności cyfrowej państwa ze strony osób, które pozwalają Big Techom wpływać na polską politykę? Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

Od kilku lat, w związku z sytuacją geopolityczną, coraz częściej mówi się o zależności państwa od zewnętrznych dostawców. Problemem suwerenności cyfrowej zajęła się już Unia Europejska. A jak to wygląda na polskim gruncie?

W lipcu ukazał się raport Cyfrowa racja stanu Polskiej Sieci Ekonomii. Przygotowali go Michał Myśliwiec, Maria Świetlik iJan Oleszczuk-Zygmuntowski dla Polskiej Chmury. Autorzy podkreślają rolę suwerenności technologicznej dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki oraz zwracają uwagę na problem uzależnienia od zagranicznych dostawców. „Polska nie posiada wystarczających regulacji, które gwarantowałyby bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury cyfrowej państwa” – piszą.