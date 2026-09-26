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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
26 września 2026

Czy Ministerstwo Cyfryzacji potrafi zapewnić Polsce cyfrową suwerenność?

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Administracja publiczna w Polsce stoi na zamkniętym oprogramowaniu. W 99,8% przypadków systemem operacyjnym jest Microsoft Windows. Czy można brać na poważnie deklaracje niezależności cyfrowej państwa ze strony osób, które pozwalają Big Techom wpływać na polską politykę?

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Od kilku lat, w związku z sytuacją geopolityczną, coraz częściej mówi się o zależności państwa od zewnętrznych dostawców. Problemem suwerenności cyfrowej zajęła się już Unia Europejska. A jak to wygląda na polskim gruncie?

W lipcu ukazał się raport Cyfrowa racja stanu Polskiej Sieci Ekonomii. Przygotowali go Michał Myśliwiec, Maria Świetlik iJan Oleszczuk-Zygmuntowski dla Polskiej Chmury. Autorzy podkreślają rolę suwerenności technologicznej dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki oraz zwracają uwagę na problem uzależnienia od zagranicznych dostawców. „Polska nie posiada wystarczających regulacji, które gwarantowałyby bezpieczeństwo kluczowej infrastruktury cyfrowej państwa” – piszą.

O sprawach związanych z suwerennością cyfrową pisaliśmy na łamach OKO.press niejednokrotnie. Szerzej poruszyłam ten problem w kwietniu, w artykule „Państwa UE porzucają Microsoft i Googla. Mają sześć powodów. Czy Polska dołączy?”. W czerwcu z kolei pisałam o unijnym pomyśle na rozwiązanie problemu zależności od big techów. W obu przypadkach ważnym krokiem na drodze do technologicznej niezależności byłoby postawienie na oprogramowanie open source.

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Na zdjęciu Joanna Cisowska
Joanna Cisowska

Publicystka, feministka i świecka humanistka, pisząca o polityce cyfrowej i wpływie technologii na społeczeństwo. Publikowała m. in. na łamach polskich Indymediów czy serwisu techspresso.cafe.

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