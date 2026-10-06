0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kenzo TRIBOUILLARD / AFPKenzo TRIBOUILLARD /...
06 października 2026

Dlaczego francuscy uczniowie protestują – eksplozja wandalizmu czy próba uratowania systemu edukacji?

przeczytasz w 7 minut

Płonące szkoły, starcia z policją i tysiące zatrzymanych – taki obraz buntu licealistów zdominował przekaz medialny. Za obrazami chaosu kryje się jednak niezadowolenie francuskiej młodzieży z chronicznego niedofinansowania systemu edukacji i skutków wieloletnich zaniedbań.

Dodaj nas w Google
Google News

Gdy 21 września uczniowie rozpoczęli blokadę liceum w Créteil, nie spodziewali się raczej, że ich protest rozleje się na cały kraj. Podnoszone przez nich skargi dotyczące złych warunków nauczania okazały się jednak trafiać do młodzieży we wszystkich zakątkach Francji. W ciągu niespełna dwóch tygodni z lokalnego buntu przeciwko brakom kadrowym, przepełnionym klasom i fatalnemu stanowi technicznemu niektórych placówek powstał największy od dekad ogólnokrajowy ruch protestacyjny francuskich licealistów.

Więcej niż o stanie francuskich szkół mówiło się w ostatnich dniach o samych protestach – media obiegają obrazy chaosu na ulicach, a akty podpaleń, dewastacji i starć z policją szybko zepchnęły na dalszy plan pytanie, co właściwie wyprowadziło nastolatków na ulice. W części komentarzy zamieszki zaczęły być przedstawiane jako dowód szerszego kryzysu porządku publicznego i państwa. Nie ulega przy tym wątpliwości, że uczniom rzeczywiście zdarza się przekraczać granicę dzielącą walkę o swoje prawa a chuligaństwo. Tylko czy słuszne jest wiązanie całej mobilizacji młodzieży z najgorszymi ekscesami towarzyszącymi protestom?

Przeczytaj także:

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Francja

Na zdjęciu Artur Troost
Artur Troost

Artur Troost - historyk, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo bada dzieje najnowsze Europy Zachodniej, śledzi także bieżące wydarzenia. Współpracownik Krytyki Politycznej i magazynu Gromady."

Komentarze

Nasze tematy