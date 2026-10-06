Dlaczego francuscy uczniowie protestują – eksplozja wandalizmu czy próba uratowania systemu edukacji?

Gdy 21 września uczniowie rozpoczęli blokadę liceum w Créteil, nie spodziewali się raczej, że ich protest rozleje się na cały kraj. Podnoszone przez nich skargi dotyczące złych warunków nauczania okazały się jednak trafiać do młodzieży we wszystkich zakątkach Francji. W ciągu niespełna dwóch tygodni z lokalnego buntu przeciwko brakom kadrowym, przepełnionym klasom i fatalnemu stanowi technicznemu niektórych placówek powstał największy od dekad ogólnokrajowy ruch protestacyjny francuskich licealistów.

Więcej niż o stanie francuskich szkół mówiło się w ostatnich dniach o samych protestach – media obiegają obrazy chaosu na ulicach, a akty podpaleń, dewastacji i starć z policją szybko zepchnęły na dalszy plan pytanie, co właściwie wyprowadziło nastolatków na ulice. W części komentarzy zamieszki zaczęły być przedstawiane jako dowód szerszego kryzysu porządku publicznego i państwa. Nie ulega przy tym wątpliwości, że uczniom rzeczywiście zdarza się przekraczać granicę dzielącą walkę o swoje prawa a chuligaństwo. Tylko czy słuszne jest wiązanie całej mobilizacji młodzieży z najgorszymi ekscesami towarzyszącymi protestom?