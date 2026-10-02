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Prawa autorskie: ATTA KENARE / AFPATTA KENARE / AFP
02 października 2026

Eksport ropy z Zatoki Perskiej się stabilizuje – zwiastun porażki Iranu i końca wojny? Nie tak szybko

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Trump we wrześniu zapowiedział, że wojna zakończy się tuż po listopadowych wyborach w USA, bo Irańczycy stracą swoją kartę przetargową. Fakty są takie, że końca na horyzoncie nie widać. Obie strony przeceniają wpływ problemów gospodarczych na przeciwnika

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Eksport ropy z Zatoki Perskiej powoli wraca do poziomu sprzed 28 lutego, gdy Amerykanie i Izraelczycy zaatakowali Iran. Analitycy z monitorującej ruch tankowców firmy Kpler wskazują, że eksport ten sukcesywnie rośnie od połowy marca, z górką w trakcie zawieszenia broni w drugiej połowie czerwca. Ale trend jest jasny – z miesiąca na miesiąc udaje się wyeksportować więcej ropy z regionu. W pierwszych dwóch miesiącach roku było to dziennie między 20 a 25 mln baryłek ropy dziennie. W pierwszej połowie marca – około 7 mln dziennie.

Według danych Kpler we wrześniu mieliśmy dni, gdy eksport przekraczał 20 mln baryłek.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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