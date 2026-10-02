Eksport ropy z Zatoki Perskiej się stabilizuje – zwiastun porażki Iranu i końca wojny? Nie tak szybko

Trump we wrześniu zapowiedział, że wojna zakończy się tuż po listopadowych wyborach w USA, bo Irańczycy stracą swoją kartę przetargową. Fakty są takie, że końca na horyzoncie nie widać. Obie strony przeceniają wpływ problemów gospodarczych na przeciwnika

Eksport ropy z Zatoki Perskiej powoli wraca do poziomu sprzed 28 lutego, gdy Amerykanie i Izraelczycy zaatakowali Iran. Analitycy z monitorującej ruch tankowców firmy Kpler wskazują, że eksport ten sukcesywnie rośnie od połowy marca, z górką w trakcie zawieszenia broni w drugiej połowie czerwca. Ale trend jest jasny – z miesiąca na miesiąc udaje się wyeksportować więcej ropy z regionu. W pierwszych dwóch miesiącach roku było to dziennie między 20 a 25 mln baryłek ropy dziennie. W pierwszej połowie marca – około 7 mln dziennie.