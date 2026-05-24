24 maja 2026 Kaczyński idzie na zwarcie z prezydentem. Przez Wałęsę blokuje powołanie I prezesa SN Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zgadza, by I prezesem SN został neo-sędzia Zbigniew Kapiński. Do tej kandydatury ma przychylać się prezydent Karol Nawrocki, ale prezes PiS dał mu ostre ostrzeżenie. W tle jest ponad 30-letnia wojna Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą. Mariusz Jałoszewski

Jarosław Kaczyński – na zdjęciu u góry – w wybór nowego I prezesa SN wmieszał się w sobotę 24 maja 2026 roku. Data nie jest przypadkowa. We wtorek 26 maja kończy się kadencja obecnej I prezes SN, neo-sędzia Małgorzaty Manowskiej. Na jej miejsce jest 5 kandydatów, których wybrano już w lutym tego roku. Ale prezydent Karol Nawrocki zwleka z decyzją.

Spekuluje się, że faworytem na następcę Manowskiej jest dotychczasowy prezes Izby Karnej, neo-sędzia SN Zbigniew Kapiński. Dostał on największe poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN (wzięli w nim udział tylko neo-sędziowie). Z medialnych publikacji wynika, że ma on największe szanse u prezydenta na powołanie. Ale na trzy dni przed końcem kadencji Manowskiej jego kandydaturę postanowił zablokować Kaczyński.

Na jego profilu na portalu X napisano: „26 lat, jakie dzielą nas od pseudoprocesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, i 18 lat od wydania książki IPN, która opisała nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości L. Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku, nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został I prezesem Sądu Najwyższego”.

We wpisie nie pada nazwisko Kapińskiego, ale to o niego chodzi. Bo to on w 2000 roku był w składzie orzekającym, który wydał wyrok lustracyjny. Uznano w nim, że prezydent Lech Wałęsa w PRL-u nie współpracował z SB i, że złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł wtedy też, że dokumenty świadczące o współpracy Wałęsy z SB zostały sfałszowane przez bezpiekę.

Sprawa ma dla Jarosława Kaczyńskiego znaczenie ambicjonalne. Na początku lat 90 z bratem Lechem Kaczyńskim współpracowali z Lechem Wałęsą, gdy był on prezydentem. Jarosław Kaczyński był nawet szefem jego kancelarii, a jego brat nadzorował BBN. Ale potem ich drogi się rozeszły i oskarżali go o to, że był agentem „Bolkiem”. W 1993 Jarosław Kaczyński wziął udział w marszu na Belweder, wtedy spalono kukłę Wałęsy.

Jarosław Kaczyński stał się wrogiem Wałęsy. Potem życiorys Wałęsy prześwietlał też m.in. lustrator Sławomir Cenckiewicz; współpracownik innego lustratora Antoniego Macierewicza. Do niedawna Cenckiewicz był też szefem BBN, ale z powodu konfliktów w kancelarii prezydenta Nawrockiego sam zrezygnował.

To Cenckiewicz jest współautorem publikacji IPN o Wałęsie, na którą powołuje się w swoim wpisie na portalu X Kaczyński. W książce oskarżał legendę Solidarności o współpracę z SB w latach 70. Zarzucał sądowi lustracyjnemu, że pominął część dokumentów. I dziś Cenckiewicz jest jednym z tych, którzy publicznie chcą utrącić teraz kandydaturę Kapińskiego na I prezesa SN.

Ale Kapiński ma obrońców. Najpierw zaczęła go bronić Małgorzata Manowska. Wydała nawet w tej sprawie 12 maja 2026 roku oświadczenie, które zamieszczono na stronie SN. Ataki na Kapińskiego uznała za dezinformację i za presję na wybór I prezesa SN. Broniła też wyroku lustracyjnego ws. Wałęsy. Zapewniała, że wydano go w oparciu o wówczas dostępne sądowi dokumenty.

Według „Newsweeka” Manowska miała zabiegać o poparcie dla Kapińskiego w kancelarii prezydenta. „Newsweek” pisze też, że Kapińskiego popiera były prezydent Andrzej Duda – dobry znajomy Manowskiej -, były premier Mateusz Morawiecki, czy była prezeska TK Julia Przyłębska. Pozytywnie się też o nim wypowiadał prezydencki minister Zbigniew Bogucki.

To dlatego Kaczyński na ostałej prostej przystąpił do ataku, by utrącić tę kandydaturę. Przeważyła wrogość do Lecha Wałęsy.

Lipiec 1990. Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński na spotkaniu parlamentarzystów ze stoczniowcami w Gdański. Tu jeszcze byli dobrymi współpracownikami. Fot. Tomasz Wierzejski/Agencja Wyborcza.pl.

Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa spotkali się po blisko 30 latach na sali sądowej Sądu Okręgowego w Gdańsku w 2018 roku. Kaczyński pozwał Wałęsę za słowa o stanie jego zdrowia psychicznego i za słowa, że kazał swojemu bratu lądować w Smoleńsku. Wałęsa proces przegrał. Fot. Jan Rusek/Agencja Wyborcza.pl.

Dlaczego Kaczyński nie chce wypuścić z rąk kontroli nad SN

Neo-sędzia SN Zbigniew Kapiński mógł być uznany przez prezesa PiS za tzw. niepewny czynnik. Tym bardziej że zdobyte za władzy PiS przyczółki w sądach są dla tej partii ważne, by pilnować w nich wpływów. I, by dalej blokować przy pomocy „swoich” sędziów przywracanie praworządności przez rząd Tuska.

SN jest tu kluczowy, bo może uchylać prawomocne wyroki, w tym te przyszłe, skazujące za afery polityków PiS. Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów. Może też podważać decyzje kadrowe w wymiarze sprawiedliwości np. zmiany personalne w prokuraturze. Co już się dzieje. Bo neo-sędziowie mają już większość w SN.

I co ważne I prezes SN jest też prezesem Trybunału Stanu, który rozlicza polityków. A polityków z PiS chce przed Trybunałem stawiać rząd Tuska, co na razie skutecznie blokuje Manowska.

Kontrola nad najważniejszym sądem w Polsce jest jeszcze ważna dla PiS z jednego powodu. Partia Kaczyńskiego straciła wpływy w KRS-ie (daje awanse sędziom), do którego Koalicja w Sejmie wybrała nowy skład sędziowski. PiS powoli traci też wpływy w TK, do którego Koalicja wybrała nowych sędziów. Kaczyńskiemu zostaje jeszcze tylko SN, który będzie nową redutą oporu przeciwko przywracaniu praworządności.

A Kapiński z dużym doświadczeniem jako sędzia karny, który jest bardziej koncyliacyjny niż inni kandydaci na I prezesa SN, może wydawać się niepewny w tej układance. A wyrok sprzed 26 lat ws. Wałęsy; wydaje się tylko pretekstem, by zablokować jego kandydaturę.

I nie ma tu znaczenia, że po nominowaniu w 2021 roku Kapińskiego do SN przez nielegalną neo-KRS, przejął on kontrolę nad Izbą Karną (jako prezes, którego powołał prezydent Duda). I wziął udział w wydaniu uchwały, która podważa zmiany w prokuraturze przeprowadzone w 2024 roku.

Żeby teraz powołać Kapinskiego, prezydent Nawrocki musiałby postawić się Kaczyńskiemu i wybić na tzw. niepodległość. Jeśli jednak kandydatura Kapińskiego przepadnie, to zostanie on z niczym. Bo 27 maja 2026 roku kończy się mu kadencja na stanowisku prezesa Izby Karnej. Jest już trzech kandydatów na jego następcę. Kapiński w wyborach na prezesa Izby Karnej – odbyły się w marcu 2026 roku – nie startował, bo liczył na ważniejszy stołek I prezesa SN.

Czyli prezydent musi teraz powołać nie tylko I prezesa SN, ale też prezesa Izby Karnej. To nie koniec. Od blisko pół roku prezydent zwleka też z powołanie prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. O kandydatach piszemy dalej.

Neo-sędzia SN Zbigniew Kapiński. Kandyduje na I prezesa SN. Fot. Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl.

Kto za Manowską na I prezesa

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w lutym 2026 roku wybrało pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN. Legalni sędziowie SN zbojkotowali wybory kandydatów, bo nie chcieli obradować razem z wadliwymi neo-sędziami.

I tak na biurko prezydenta trafiło pięć nazwisk neo-sędziów, kandydatów na I prezesa To:

Zbigniew Kapiński , wieloletni sędzia karnista, który przed przejściem do SN był legalnym sędzią apelacyjnym w Warszawie. Na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN dostał 18 głosów. Obecnie jest jeszcze na stanowisku prezesa Izby Karnej. I nie pozwala legalnym sędziom z tej Izby rozpoznawać wniosków o wyłączenia neo-sędziów. W związku ze swoimi decyzjami jako prezes Izby dostał zarzuty dyscyplinarne. Ale Kapiński wysyłał sygnały, że jest koncyliacyjny. Pozostawił na stanowiskach przewodniczących wydziałów legalnych sędziów, co zazwyczaj nie dzieje się w innych Izbach.

Paweł Czubik z nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na Zgromadzeniu dostał 9 głosów. Związany jest z ultrakatolickim Ordo Iuris i stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski, którym kieruje sędzia Łukasz Piebiak. Obaj kandydują też do odnowionej KRS i byli na prawicowym zlocie na Węgrzech w 2025 roku. Czubik i Piebiak są też w polsko-węgierskiej Sieci Profesorów, która skupia prawników o konserwatywnych poglądach. Czubik był jeszcze recenzentem doktoratu Piebiaka.

Mariusz Załucki, profesor związany z Uniwersytetem Rzeszowskim. Na Zgromadzeniu dostał 13 głosów. Nie jest szerzej znany. Do SN trafił w 2022 roku. Wcześniej nie miał żadnego doświadczenia w orzekaniu. W SN jest też zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. Jest uważany za tzw. jastrzębia. Co widać po jego decyzjach. Jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów SN postawił zarzuty dyscyplinarne neo-sędziemu Grzegorzowi Żmijowi, który od kilku lat wykonuje wyroki ETPCz i TSUE i powstrzymuje się od orzekania. Załucki wydał też tzw. wytyk wobec trzech sędzi apelacyjnych z Warszawy. Wytyk to rodzaj kary orzeczniczej, za kwestionowanie statusu neo-sędziów. Zarzucił im kwestionowanie „porządku konstytucyjnego”.

Prezydent Karol Nawrocki i były szef BBN Sławomir Cenckiewicz, który teraz chce zablokować kandydaturę Kapińskiego na I prezesa SN. Zdjęcie zrobiono w sierpniu 2025 roku, gdy Cenckiewicz został powołany na szefa BBN. Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl.

Nawrocki zwleka z powołaniem prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Od grudnia 2025 roku prezydent Nawrocki nie powołał prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Wakat powstał tu, gdy w stan spoczynku przeszedł dotychczasowy prezes, legalny sędzia SN Wiesław Kozielewicz. Zgromadzenie wyborcze w tej Izbie odbyło się już w grudniu. Wybrano wtedy 3 kandydatów. To:

Neo-sędzia Maria Szczepaniec , która na co dzień orzeka w nielegalnej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Na Zgromadzeniu Sędziów tej Izby dostała 3 głosy. Szczepaniec, zanim dzięki nominacji nielegalnej neo-KRS trafiła do SN, była związana z UKSW. Jest doktorem prawa. Nie sądziła wcześniej. W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej ostatnio zakwestionowała legalność zmian w prokuraturze przeprowadzonych w styczniu 2024 roku.

Legalna sędzia SN Barbara Skoczkowska, która na co dzień orzeka w Izbie Karnej. Dostała 1 głos. Skoczkowska wydała orzeczenie, w którym podważyła legalność Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Nie orzeka z neo-sędziami. Na Zgromadzeniu dostała jeden głos.

W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN do obsadzenia są jeszcze trzy wakaty orzecznicze po sędziach i neo-sędziach, którzy przeszli w stan spoczynku. Wylosowano już kandydatów do orzekania w tej Izbie. Ale prezydent do wyznaczenia ich potrzebuje kontrasygnaty premiera Donalda Tuska, a ten mu jej nie da. Obecnie w Izbie orzeka 5 neo-sędziów i 2 legalnych sędziów SN.

Neo-sędzia SN Maria Szczepaniec. Kandyduje na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kto za Kapińskiego na prezesa Izby Karnej

Z kolei pod koniec marca 2026 roku dobyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej, które wybrało trzech kandydatów na nowego prezesa tej Izby. Bo obecnemu prezesowi w maju kończy się kadencja. W Zgromadzeniu nie brali udziału legalni sędziowie SN, którzy mają tu jeszcze większość. Tu prezydent też do tej pory nie podjął decyzji. I tak na stanowisko prezesa Izby Karnej kandydują:

Igor Zgoliński , który dostał największe poparcie. Na Zgromadzeniu Sędziów Izby Karnej dostał 8 głosów. To doktor prawa, związany z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą. Zanim w 2020 roku został wadliwym neo-sędzią SN, był sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu. Obecnie jest rzecznikiem prasowym SN. Zgoliński, choć jest neo-sędzią, podpisał historyczny apel polskich sędziów z 2021 roku o wykonanie przez rząd PiS orzeczeń TSUE ws. nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. Z kolei w 2024 roku brał udział w składzie orzekającym, który podważył legalność zmian w prokuraturze, wprowadzonych w styczniu 2024 roku przez rząd Tuska. Orzeczenia wydane z udziałem neo-sędziego Zgolińskiego są kwestionowane przez legalnych sędziów SN.

O Bednarek było głośno. Wsławiła się oskarżaniem sędziów z Bielska-Białej o rzekomy układ za czasów pierwszego rządu PiS, ale jej zarzuty potem sąd umorzył. Mimo to awansowała. Trafiła aż do Prokuratury Krajowej. W 2018 roku dostała od nielegalnej neo-KRS nominację do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej SN. W tej Izbie dała się poznać jako zwolenniczka ostrego karania sędziów. Jako skład orzekający łamała tu zabezpieczenia TSUE zawieszające pracę Izby i dalej wydawała decyzje. Nie respektowała prawa unijnego.

Po likwidacji przez rząd PiS w 2022 roku Izby Dyscyplinarnej – zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej – Bednarek przeniosła się do Izby Karnej. A tu legalni sędziowie podważyli jej status. Zrobili jej test na niezależność, który wypadł dla niej negatywnie.

Antoni Bojańczyk, który dostał 1 głos. Jego status jako neo-sędziego SN też jest kwestionowany. Z tego powodu ETPCz za wadliwe wyroki wydane z jego udziałem zasądził polskim obywatelom aż 640 tysięcy złotych odszkodowania. Bojańczyk jest rekordzistą wśród neo-sędziów SN, państwo polskie za jego wyroki wypłaciło najwięcej odszkodowań.

Bojańczyk dzięki nominacji nielegalnej neo-KRS najpierw trafił do nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych działającej przy SN. Potem przeniósł się do Izby Karnej. Jest profesorem związanym z UW. Wcześniej nigdy nie był sędzią, był adwokatem.

Neo-sędzia SN Igor Zgoliński. Kandyduje na prezesa Izby Karnej. Fot. Mariusz Jałoszewski.

