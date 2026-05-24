Kaczyński idzie na zwarcie z prezydentem. Przez Wałęsę blokuje powołanie I prezesa SN

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie zgadza, by I prezesem SN został neo-sędzia Zbigniew Kapiński. Do tej kandydatury ma przychylać się prezydent Karol Nawrocki, ale prezes PiS dał mu ostre ostrzeżenie. W tle jest ponad 30-letnia wojna Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą.
Jarosław Kaczyński – na zdjęciu u góry – w wybór nowego I prezesa SN wmieszał się w sobotę 24 maja 2026 roku. Data nie jest przypadkowa. We wtorek 26 maja kończy się kadencja obecnej I prezes SN, neo-sędzia Małgorzaty Manowskiej. Na jej miejsce jest 5 kandydatów, których wybrano już w lutym tego roku. Ale prezydent Karol Nawrocki zwleka z decyzją.
Spekuluje się, że faworytem na następcę Manowskiej jest dotychczasowy prezes Izby Karnej, neo-sędzia SN Zbigniew Kapiński. Dostał on największe poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN (wzięli w nim udział tylko neo-sędziowie). Z medialnych publikacji wynika, że ma on największe szanse u prezydenta na powołanie. Ale na trzy dni przed końcem kadencji Manowskiej jego kandydaturę postanowił zablokować Kaczyński.
Na jego profilu na portalu X napisano: „26 lat, jakie dzielą nas od pseudoprocesu lustracyjnego Lecha Wałęsy, i 18 lat od wydania książki IPN, która opisała nie tylko sprawę agenturalnej przeszłości L. Wałęsy, ale również sądową lustrację z 2000 roku, nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został I prezesem Sądu Najwyższego”.
We wpisie nie pada nazwisko Kapińskiego, ale to o niego chodzi. Bo to on w 2000 roku był w składzie orzekającym, który wydał wyrok lustracyjny. Uznano w nim, że prezydent Lech Wałęsa w PRL-u nie współpracował z SB i, że złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł wtedy też, że dokumenty świadczące o współpracy Wałęsy z SB zostały sfałszowane przez bezpiekę.
Sprawa ma dla Jarosława Kaczyńskiego znaczenie ambicjonalne. Na początku lat 90 z bratem Lechem Kaczyńskim współpracowali z Lechem Wałęsą, gdy był on prezydentem. Jarosław Kaczyński był nawet szefem jego kancelarii, a jego brat nadzorował BBN. Ale potem ich drogi się rozeszły i oskarżali go o to, że był agentem „Bolkiem”. W 1993 Jarosław Kaczyński wziął udział w marszu na Belweder, wtedy spalono kukłę Wałęsy.
Jarosław Kaczyński stał się wrogiem Wałęsy. Potem życiorys Wałęsy prześwietlał też m.in. lustrator Sławomir Cenckiewicz; współpracownik innego lustratora Antoniego Macierewicza. Do niedawna Cenckiewicz był też szefem BBN, ale z powodu konfliktów w kancelarii prezydenta Nawrockiego sam zrezygnował.
To Cenckiewicz jest współautorem publikacji IPN o Wałęsie, na którą powołuje się w swoim wpisie na portalu X Kaczyński. W książce oskarżał legendę Solidarności o współpracę z SB w latach 70. Zarzucał sądowi lustracyjnemu, że pominął część dokumentów. I dziś Cenckiewicz jest jednym z tych, którzy publicznie chcą utrącić teraz kandydaturę Kapińskiego na I prezesa SN.
Ale Kapiński ma obrońców. Najpierw zaczęła go bronić Małgorzata Manowska. Wydała nawet w tej sprawie 12 maja 2026 roku oświadczenie, które zamieszczono na stronie SN. Ataki na Kapińskiego uznała za dezinformację i za presję na wybór I prezesa SN. Broniła też wyroku lustracyjnego ws. Wałęsy. Zapewniała, że wydano go w oparciu o wówczas dostępne sądowi dokumenty.
Według „Newsweeka” Manowska miała zabiegać o poparcie dla Kapińskiego w kancelarii prezydenta. „Newsweek” pisze też, że Kapińskiego popiera były prezydent Andrzej Duda – dobry znajomy Manowskiej -, były premier Mateusz Morawiecki, czy była prezeska TK Julia Przyłębska. Pozytywnie się też o nim wypowiadał prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
To dlatego Kaczyński na ostałej prostej przystąpił do ataku, by utrącić tę kandydaturę. Przeważyła wrogość do Lecha Wałęsy.
Neo-sędzia SN Zbigniew Kapiński mógł być uznany przez prezesa PiS za tzw. niepewny czynnik. Tym bardziej że zdobyte za władzy PiS przyczółki w sądach są dla tej partii ważne, by pilnować w nich wpływów. I, by dalej blokować przy pomocy „swoich” sędziów przywracanie praworządności przez rząd Tuska.
SN jest tu kluczowy, bo może uchylać prawomocne wyroki, w tym te przyszłe, skazujące za afery polityków PiS. Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów. Może też podważać decyzje kadrowe w wymiarze sprawiedliwości np. zmiany personalne w prokuraturze. Co już się dzieje. Bo neo-sędziowie mają już większość w SN.
I co ważne I prezes SN jest też prezesem Trybunału Stanu, który rozlicza polityków. A polityków z PiS chce przed Trybunałem stawiać rząd Tuska, co na razie skutecznie blokuje Manowska.
Kontrola nad najważniejszym sądem w Polsce jest jeszcze ważna dla PiS z jednego powodu. Partia Kaczyńskiego straciła wpływy w KRS-ie (daje awanse sędziom), do którego Koalicja w Sejmie wybrała nowy skład sędziowski. PiS powoli traci też wpływy w TK, do którego Koalicja wybrała nowych sędziów. Kaczyńskiemu zostaje jeszcze tylko SN, który będzie nową redutą oporu przeciwko przywracaniu praworządności.
A Kapiński z dużym doświadczeniem jako sędzia karny, który jest bardziej koncyliacyjny niż inni kandydaci na I prezesa SN, może wydawać się niepewny w tej układance. A wyrok sprzed 26 lat ws. Wałęsy; wydaje się tylko pretekstem, by zablokować jego kandydaturę.
I nie ma tu znaczenia, że po nominowaniu w 2021 roku Kapińskiego do SN przez nielegalną neo-KRS, przejął on kontrolę nad Izbą Karną (jako prezes, którego powołał prezydent Duda). I wziął udział w wydaniu uchwały, która podważa zmiany w prokuraturze przeprowadzone w 2024 roku.
Żeby teraz powołać Kapinskiego, prezydent Nawrocki musiałby postawić się Kaczyńskiemu i wybić na tzw. niepodległość. Jeśli jednak kandydatura Kapińskiego przepadnie, to zostanie on z niczym. Bo 27 maja 2026 roku kończy się mu kadencja na stanowisku prezesa Izby Karnej. Jest już trzech kandydatów na jego następcę. Kapiński w wyborach na prezesa Izby Karnej – odbyły się w marcu 2026 roku – nie startował, bo liczył na ważniejszy stołek I prezesa SN.
Czyli prezydent musi teraz powołać nie tylko I prezesa SN, ale też prezesa Izby Karnej. To nie koniec. Od blisko pół roku prezydent zwleka też z powołanie prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. O kandydatach piszemy dalej.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w lutym 2026 roku wybrało pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN. Legalni sędziowie SN zbojkotowali wybory kandydatów, bo nie chcieli obradować razem z wadliwymi neo-sędziami.
I tak na biurko prezydenta trafiło pięć nazwisk neo-sędziów, kandydatów na I prezesa To:
Od grudnia 2025 roku prezydent Nawrocki nie powołał prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Wakat powstał tu, gdy w stan spoczynku przeszedł dotychczasowy prezes, legalny sędzia SN Wiesław Kozielewicz. Zgromadzenie wyborcze w tej Izbie odbyło się już w grudniu. Wybrano wtedy 3 kandydatów. To:
W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN do obsadzenia są jeszcze trzy wakaty orzecznicze po sędziach i neo-sędziach, którzy przeszli w stan spoczynku. Wylosowano już kandydatów do orzekania w tej Izbie. Ale prezydent do wyznaczenia ich potrzebuje kontrasygnaty premiera Donalda Tuska, a ten mu jej nie da. Obecnie w Izbie orzeka 5 neo-sędziów i 2 legalnych sędziów SN.
Z kolei pod koniec marca 2026 roku dobyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej, które wybrało trzech kandydatów na nowego prezesa tej Izby. Bo obecnemu prezesowi w maju kończy się kadencja. W Zgromadzeniu nie brali udziału legalni sędziowie SN, którzy mają tu jeszcze większość. Tu prezydent też do tej pory nie podjął decyzji. I tak na stanowisko prezesa Izby Karnej kandydują:
O Bednarek było głośno. Wsławiła się oskarżaniem sędziów z Bielska-Białej o rzekomy układ za czasów pierwszego rządu PiS, ale jej zarzuty potem sąd umorzył. Mimo to awansowała. Trafiła aż do Prokuratury Krajowej. W 2018 roku dostała od nielegalnej neo-KRS nominację do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej SN. W tej Izbie dała się poznać jako zwolenniczka ostrego karania sędziów. Jako skład orzekający łamała tu zabezpieczenia TSUE zawieszające pracę Izby i dalej wydawała decyzje. Nie respektowała prawa unijnego.
Po likwidacji przez rząd PiS w 2022 roku Izby Dyscyplinarnej – zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej – Bednarek przeniosła się do Izby Karnej. A tu legalni sędziowie podważyli jej status. Zrobili jej test na niezależność, który wypadł dla niej negatywnie.
Bojańczyk dzięki nominacji nielegalnej neo-KRS najpierw trafił do nielegalnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych działającej przy SN. Potem przeniósł się do Izby Karnej. Jest profesorem związanym z UW. Wcześniej nigdy nie był sędzią, był adwokatem.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej" w „Gazecie Wyborczej". Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej", „Polska The Times" i „Gazety Wyborczej". Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.
