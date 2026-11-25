Minął rok od wyroku TSUE, który nakazał uznawanie w Polsce małżeństw par jednopłciowych zawartych w innym kraju UE. 735 par otrzymało już transkrypcję. Ale politycy muszą się zmierzyć z absurdem, który sami stworzyli: Polska małżeństwo uzna, ale go nie udzieli.

Anton Ambroziak, OKO.press To był niewątpliwie burzliwy rok pod hasłem: „Niemożliwe stało się możliwe”. Udało się zarejestrować pierwsze małżeństwa par tej samej płci, ale jednocześnie umarł projekt ustawy o statusie osoby najbliższej – wyrzucony do śmieci przez prezydenta Karola Nawrockiego. Gdzie jesteśmy dzisiaj?

Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza: Jesteśmy w trochę dziwnym, ale bardzo polskim miejscu. Tam, gdzie nasz system zetknął się z rzeczywistością i konkretnymi rodzinami, musiał zostać skorygowany – mówię tu o wyrokach europejskich i polskich sądów. Pary po ślubach zagranicznych skonfrontowały się z państwem, które ignorowało je przez dziesięciolecia, i wygrały. W efekcie małżeństwa zawarte za granicą są w Polsce uznawane – w całości, jeśli chodzi o wpis do rejestru stanu cywilnego, i częściowo w zakresie skutków prawnych.