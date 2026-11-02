Prawa autorskie: For. Olivier Touron / AFP For. Olivier Touron ... Prawa autorskie: For. Olivier Touron / AFP For. Olivier Touron ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 listopada 2026 Dodaj nas w Google Midterms 2026. Idaho, Wirginia, Nevada i Missouri zagłosują ws aborcji Natalia Broniarczyk przeczytasz w 5 minut 27 letnia Rebecca Crozier musiała wyjechać z Idaho, by dokonać aborcji płodu, który rozwijał się z otwartą czaszką i musiał umrzeć. W Idaho nawet w takich przypadkach aborcja jest zakazana. Wybory „połówkowe” 3 listopada w trzech amerykańskich stanach zostaną połączone z referendami w sprawie prawa do aborcji. Do 2022 r. gwarantowało je „prawo Roe”. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: For. Olivier Touron / AFP For. Olivier Touron ... Prawa autorskie: For. Olivier Touron / AFP For. Olivier Touron ...

Wyrok Sądu Najwyższego USA z czerwca 2022 roku (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization) uchylił konstytucyjne prawo do aborcji w całym kraju. Decyzje w sprawie legalizacji aborcji wróciły do poszczególnych stanów, a stanowe referenda stały się głównym polem walki. W 2024 roku w dziecięciu stanach równolegle z wyborami odbywały się referenda o wpisanie prawa do aborcji do stanowych konstytucji.

Aborcja wygrała w siedmiu stanach, a we wszystkich 10 zdobyła więcej głosów niż startująca wtedy z ramienia Partii Demokratycznej Kamala Harris.