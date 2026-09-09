Prawa autorskie: Fot. Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wladyslaw Czula... Prawa autorskie: Fot. Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wladyslaw Czula...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 września 2026 Panika myśliwych to znak, że czas na reformę łowiectwa [WIDZĘ TO TAK] Regina Skibińska przeczytasz w 4 minuty Zebranie ponad 200 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim pokazuje, że ukrócenia samowoli myśliwych chce wielu tzw. zwykłych ludzi, a nie garstka „ekooszołomów”, jak lubi twierdzić lobby łowieckie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wladyslaw Czula... Prawa autorskie: Fot. Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Wladyslaw Czula...

Przygotowany przez obywatelską inicjatywę Uwaga Polowanie projekt zmian w prawie łowieckim nie wywraca systemu. Postulowane zmiany godzą głównie w sobiepaństwo i samowolę myśliwych. Dziś myśliwi wykorzystują niejasne przepisy do unikania obowiązków (na przykład odmowę podawania do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych Polskiego Związku Łowieckiego) albo są uprzywilejowani przez przepisy (na przykład wobec właścicieli gruntów, na których odbywają się polowania), bądź też łamią przepisy, wiedząc, że nic im za to nie grozi, bo prawo nie przewiduje sankcji (tak jest ze strzelaniem z pojazdów).

Kluczowe jest odtajnienie finansów PZŁ. Zrzeszenie, które zostało upoważnione przez państwo do prowadzenia gospodarki łowieckiej, uważa, że nie musi nikomu ujawniać — ani obywatelom ani nawet kontrolującemu je ministrowi — informacji o swoich dochodach i wydatkach. Wprawdzie są już wyroki sądowe, które orzekły, że zarządy okręgowe PZŁ nie powinny odmawiać obywatelom dostępu do sprawozdań finansowych, ale realizacja tych wyroków idzie jak po grudzie. Jasne przepisy dużo by ułatwiły.