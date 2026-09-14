„Tusk zadłuża Polskę u lichwiarzy”. Prawdy, półprawdy i bzdury Morawieckiego o długu publicznym

„Ten pasikonik Donald Tusk po prostu nie zdając sobie, a może zdając sobie sprawę i robi może to specjalnie, zadłuża państwo polskie u lichwiarzy coraz bardziej, coraz mocniej i prowadzi w ten sposób w przepaść. Tak naprawdę budżet idzie na ścianę. Grecja zadłużała się w podobnym tempie co my. Argentyna również w podobnym tempie co my teraz. Zacierają rączki rynki finansowe w Londynie, zacierają rączki we Frankfurcie nad Menem. Ale jak oni się cieszą, to ja się martwię” – mówił 3 września na konferencji prasowej w Sejmie były premier i lider Rozwoju Plus [zapis dosłowny — red.], nawiązując do bajki La Fontaine'a „Konik polny i mrówka”.