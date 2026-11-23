Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska

Zaloguj się, aby zapisać na później Podcast OKO.press Dodaj nas w Google Robert Pattinson: Bond ery gen-Z. I ery Jeffa Bezosa Marcel Wandas Wybór Roberta Pattinsona, siódmego aktora obsadzonego w roli Jamesa Bonda, budzi w sieci skrajne emocje. Brytyjczyk musi postawić przed sobą pytanie o wizję męskości prezentowaną przez agenta 007. I przynieść zyski Amazonowi, który odpowiada za produkcję nowego Bonda. Dodaj nas w Google Wysłuchaj podcastu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska

Robert Pattinson wcieli się w Jamesa Bonda w nadchodzącym, dwudziestym szóstym już filmie o agencie 007. Aktor znany z filmów takich jak „Drama”, „Lighthouse”, „Odyseja” i odtwórca roli Batmana został zaangażowany do nowej produkcji Denisa Villeneuve'a. To twórca odpowiedzialny między innymi za najnowsze ekranizacje “Diuny” – gdzie zresztą Pattinson również się pojawi. Zresztą, gdzie go nie ma – jedynie w tym roku pojawił się w trzech kasowych i znakomicie przyjętych przez krytykę filmach, w tym dwóch obrazach firmowanych przez niezależne studio A24. Pattinson od lat buduje swoją reputację, balansując pomiędzy odważnymi artystycznie filmami i kasowymi widowiskami. W internecie są jednak i tacy, którzy wypominają mu rolę Edwarda Cullena z wampirycznej sagi „Zmierzch”, kilkanaście lat temu kierowanej do młodszej, głównie żeńskiej publiczności.

To kolejny odcinek podcastu OKO.press „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. Kolejne odcinki dostępne są na OKO.press, Spotify i Apple Podcasts.

To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

- Jest frakcja, która głośno mówi o tym, że wymoczkowaty wampir ze „Zmierzchu” nie dorasta do pięt aktorom ze starszych Bondów – mówi nam Anna Tatarska, krytyczka i dziennikarka filmowa. – Ale jeśli cofnęlibyśmy się w czasie, to zorientowalibyśmy się, że każdy wybór wywołuje oburzenie.

Pattinson idzie własną drogą

Padają jednak i pytania o to, jaki wpływ na nowego Bonda będzie miał Jeff Bezos, technologiczny magnat i założyciel Amazona. Firma ta w 2022 roku przejęła studio MGM, od początku odpowiedzialną za serię filmów o Bondzie. Z jednej strony wybór reżysera i aktora, którzy mogą pociągnąć tę serię w odważną stronę. Z drugiej strony musimy pamiętać o sympatiach Bezosa – bogacz w ostatnich latach przymilał się do Donalda Trumpa. Drugą jego biznesem są pieniądze, między innymi te lokowane w biznesy związane ze sztuczną inteligencją. Istnieje ryzyko, że korporacyjne wpływy ograniczą kreatywnie twórców – mówią rozmówcy podcastu „To trzeba na spokojnie”. Ale zawsze warto mieć nadzieję.