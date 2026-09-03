Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 września 2026 Piekło zamarzło. Rząd jednak za strefami wolnymi od Airbnb Anton Ambroziak przeczytasz w 7 minut Rząd posypuje głowę popiołem i poprawia ustawę o rynku najmu krótkoterminowego. Jeśli przepisy wejdą w życie, odetchną nie tylko sąsiedzi głośnych lokali wynajmowanych turystom, ale także cały rynek mieszkaniowy. Jednak do ucywilizowania dzikiego biznesu brakuje jeszcze jednego ważnego elementu: aprobaty prezydenta Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl fot. Jakub Wlodek / ...

Niemożliwe stało się możliwe: rząd zrobi więcej niż minimum, żeby uregulować rynek najmu krótkoterminowego. W środę (2 września 2026) ministrowie przyjęli autopoprawkę resortu sportu do projektu ustawy, którą wcześniej ten sam resort na ostatniej prostej okroił.

Do przepisów, które mają ucywilizować usługi hotelarskie świadczone przez platformy typu Airbnb czy Booking.com, wrócił zapis, który pozwala gminom na ustanawianie stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Ma to odciążyć mieszkańców dzielnic, którzy zmagają się z nadmierną turystyfikacją, a samorządom dać narzędzie do kreowania własnej polityki mieszkaniowej.