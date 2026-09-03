0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plfot. Jakub Wlodek / ...
03 września 2026

Piekło zamarzło. Rząd jednak za strefami wolnymi od Airbnb

przeczytasz w 7 minut

Rząd posypuje głowę popiołem i poprawia ustawę o rynku najmu krótkoterminowego. Jeśli przepisy wejdą w życie, odetchną nie tylko sąsiedzi głośnych lokali wynajmowanych turystom, ale także cały rynek mieszkaniowy. Jednak do ucywilizowania dzikiego biznesu brakuje jeszcze jednego ważnego elementu: aprobaty prezydenta

Google News

Niemożliwe stało się możliwe: rząd zrobi więcej niż minimum, żeby uregulować rynek najmu krótkoterminowego. W środę (2 września 2026) ministrowie przyjęli autopoprawkę resortu sportu do projektu ustawy, którą wcześniej ten sam resort na ostatniej prostej okroił.

Do przepisów, które mają ucywilizować usługi hotelarskie świadczone przez platformy typu Airbnb czy Booking.com, wrócił zapis, który pozwala gminom na ustanawianie stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Ma to odciążyć mieszkańców dzielnic, którzy zmagają się z nadmierną turystyfikacją, a samorządom dać narzędzie do kreowania własnej polityki mieszkaniowej.

Ograniczenia mogą mieć różny wymiar: mogą dotyczyć konkretnego obszaru albo wyznaczać maksymalną liczbę dni w roku, w których można wynajmować mieszkanie na doby. Takie rozwiązania obowiązują w Amsterdamie czy Paryżu.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Polityka społeczna

Karol Nawrocki

Donald Tusk

airbnb

mieszkania

najem krótkoterminowy

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

Komentarze

Nasze tematy